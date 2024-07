Le azioni Prysmian si muovono in controtendenza rispetto al Ftse Mib

Nell’ultimo trimestre le azioni Prysmian hanno registrato la migliore performance del Ftse Mib con un rialzo di circa il 30%. Eppure il rialzo delle quotazioni potrebbe essere solo all’inizio. Nel lungo periodo, infatti, la tendenza è fortemente rialzista sostenuta anche dalle ottime raccomandazioni degli analisti.

Il giudizio di Jefferys, Citigroup e Morgan Stanley

Prysmian è sotto attenzione a Piazza Affari dopo che Jefferies ha migliorato la sua raccomandazione da “hold” a “buy” e ha alzato il prezzo obiettivo da 58 a 73 €, implicando un aumento del 26%. Secondo Bloomberg, il titolo ha 13 raccomandazioni di acquisto, 4 hold e 2 sell. Jefferies non vede più rischi per le stime sull’Ebitda 2024 a causa della normalizzazione dei prezzi nell’elettrificazione e dello smaltimento delle scorte nel mercato delle telecomunicazioni. Le prospettive di crescita nei Power Grids e le sinergie dall’acquisizione di Encore Wire sono punti chiave per un possibile aggiornamento delle previsioni del gruppo.

Citi ha avviato un osservatorio di trenta giorni sui catalyst positivi in vista dei risultati del secondo trimestre 2024, aspettandosi che Prysmian aggiorni le sue previsioni di Ebitda tra 1,88 e 1,95 miliardi di euro, rispetto agli attuali 1,575-1,675 miliardi. Citi ha anche aumentato il suo prezzo obiettivo da 62,5 a 67,5 €.

JP Morgan ha ripreso la copertura del titolo Prysmian con una raccomandazione “Overweight” e un prezzo obiettivo di 71 euro, rispetto ai 55 euro fissati prima della sospensione in aprile. Gli analisti hanno aumentato le previsioni di utile per azione adjusted del +11% per il 2024, del +19% per il 2025 e del +22% per il 2026. Secondo JP Morgan, l’acquisizione di Encore è molto complementare all’offerta di Prysmian, con il mercato nordamericano che offre un forte potenziale di crescita. Prysmian è ora una delle poche società nel settore in cui il Nord America rappresenta la maggioranza degli utili di gruppo.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul time frame mensile

La tendenza in corso è saldamente rialzista e potrebbe proseguire il suo cammino secondo lo scenario mostrato in figura. Solo la forte area di resistenza a 68,09 € potrebbe rallentare la corsa al rialzo. Per un’inversione ribassista, invece, le quotazioni dovrebbero chiudere un mese sotto area 46,31 €.

Lettura consigliata

Moncler è una delle 3 aziende più sostenibili al Mondo, ma a Piazza Affari non va proprio benissimo