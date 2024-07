Le azioni Iveco Group volano sul Ftse Mib grazie a importanti accordi in Brasile

Nei giorni scorsi le azioni Iveco Group sono scattate al rialzo dopo che a partire da inizio aprile le quotazioni sono andate incontro a una discesa continua. A rivitalizzare il titolo sono state le notizie di due contratti firmati in Brasile e in Austria. Quanto sono distanti le quotazioni dalla svolta rialzista?

Importante contratto firmato da Iveco Group con il ministero della difesa brasiliano

IDV, il marchio di Iveco Group specializzato in mezzi per la difesa e la protezione civile, ha firmato un contratto con l’Esercito brasiliano per la fornitura di 420 veicoli leggeri multiruolo (LMV-BR 2) nell’arco di 10 anni, con le prime unità in consegna nel 2026. Il contratto ha un valore di 1,4 miliardi di real brasiliani (circa 235 milioni di euro). Questa collaborazione rafforza la partnership tra IDV e l’Esercito brasiliano, che include precedenti forniture di 700 veicoli blindati anfibi 6×6 “Guarani” e 32 veicoli LMV-BR. I nuovi veicoli saranno prodotti nello stabilimento IDV di Sete Lagoas, in Brasile.

Interessante contratto per la fornitura di 900 autobus all’Austria

IVECO BUS, il marchio di autobus urbani, intercity e turistici di Iveco Group, ha firmato un accordo quadro con OBB Postbus, la più grande compagnia di autobus austriaca, per la fornitura di oltre 900 autobus CROSSWAY. Il contratto prevede la consegna di 540 veicoli entro la fine del 2026 e un’opzione per ulteriori 380 unità entro la fine del 2028, per un valore complessivo di circa 225 milioni di euro. Domenico Nucera, Presidente della Bus Business Unit di Iveco Group, ha dichiarato che questo contratto conferma la strategia vincente di IVECO BUS e la sua competitività in tutti i segmenti del mercato del trasporto di persone.

Le azioni Iveco Group volano sul Ftse Mib grazie a importanti accordi: le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è saldamente ribassista (linea continua) e al momento il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura. Solo una chiusura settimanale superiore a 11,526 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo. Per un’inversione di tendenza duratura, però, potrebbe essere decisivo il superamento di area 13 € in chiusura settimanale.

