Come scegliere il costume da bagno per valorizzare il più possibile il proprio corpo

Con l’arrivo dell’estate, la scelta del costume da bagno diventa una priorità per molte persone. Trovare il costume giusto può fare la differenza tra sentirsi a proprio agio in spiaggia e passare l’estate a nascondersi sotto un pareo. Ecco alcuni consigli su come scegliere il costume da bagno perfetto per valorizzare ogni tipo di fisico, ispirati dai suggerimenti degli esperti di moda.

Scegliere il costume in base alle proprie forme

Ogni corpo è unico, e per questo è importante scegliere un costume da bagno che metta in risalto i punti di forza e minimizzi eventuali insicurezze. Per chi ha un fisico a pera, con fianchi più larghi rispetto alle spalle, è consigliabile optare per costumi che attirino l’attenzione sulla parte superiore del corpo. Costumi con spalline larghe, scollature a V o dettagli accattivanti come volants e colori vivaci sulla parte superiore sono ideali. Invece, per chi ha un fisico a mela, con una parte centrale più prominente, i costumi interi modellanti e i tankini possono aiutare a creare una silhouette più equilibrata e snella.

Le persone con un fisico a clessidra, con spalle e fianchi proporzionati e vita stretta, possono permettersi quasi qualsiasi tipo di costume. Tuttavia, i bikini con reggiseni a balconcino e slip a vita alta sono perfetti per esaltare questa forma. Infine, chi ha un fisico rettangolare, senza molte curve naturali, può optare per costumi che creino l’illusione di una maggiore definizione. Bikini con dettagli come frange, rouches o colori vivaci, e costumi interi con tagli strategici sono perfetti.

Ispirazione dalle celebrità

Anche le celebrità possono essere una grande fonte di ispirazione. Donne over 50, come Halle Berry, dimostrano che si può essere incredibilmente eleganti in costume a qualsiasi età. Halle Berry spesso sceglie costumi interi o bikini che mettono in risalto la sua figura atletica, optando per colori solidi e design sofisticati. Questo mostra che la chiave è trovare uno stile che non solo si adatti al proprio corpo, ma anche alla propria personalità.

Manutenzione del costume da bagno

Una volta trovato il costume perfetto, è fondamentale prendersene cura adeguatamente per farlo durare il più a lungo possibile. Dopo ogni uso, è importante sciacquare il costume con acqua fredda per rimuovere sale, cloro e residui di crema solare. Lavarlo a mano con un detergente delicato, evitando l’uso della lavatrice, aiuta a preservare l’elasticità e i colori del tessuto. Inoltre, è consigliabile asciugare il costume all’ombra, poiché l’esposizione diretta al sole può sbiadire i colori e danneggiare le fibre.

Scegliere il costume da bagno perfetto richiede attenzione alle proprie forme e preferenze personali. Con i giusti accorgimenti, è possibile trovare un costume che esalti la propria figura e permetta di sentirsi a proprio agio in spiaggia. Prendersi cura del proprio costume è altrettanto importante per garantirne la durata nel tempo. Con questi consigli, l’estate può diventare un’occasione per sfoggiare il proprio stile con sicurezza e eleganza.

