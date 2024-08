Scintille per due segni zodiacali questa settimana: andrà tutto a gonfie vele

L’oroscopo di questa settimana fa risaltare in modo particolare due segni zodiacali per i quali si prevedono scintille. Curiosi di sapere di chi si tratta? Lo scopriamo immediatamente.

Le stelle influenzano l’andamento delle nostre giornate perché tutti noi apparteniamo ad un segno dello zodiaco, anche questo determinato dalle stelle. È il principio su cui si basa l’astrologia e ogni settimana gli astrologi ci dicono che cosa potrebbe succedere in diversi aspetti della nostra vita. In questi giorni sono previste scintille per due segni zodiacali in particolare e vale assolutamente la pena di scoprire di chi si tratta. In questo modo sarà più facile fidarsi e cogliere le occasioni che si presentano davanti, non credete? Iniziamo subito.

Scintille per due segni zodiacali questa settimana: Acquario

C’è un segno dello zodiaco che ha dovuto affrontare moltissime sfide in questi mesi, ma adesso finalmente è tutto finito. Arriva un po’ di sole, dopo tanto brutto tempo, anche per lui. Stiamo parlando del segno dell’Acquario che già la scorsa settimana era in ripresa. Questa settimana prenderà proprio il volo. Nettuno e Urano sono in congiunzione favorevole e questo significa tanta energia e determinazione. Saturno, invece, aiuterà tantissimo sul lavoro, mentre anche Venere darà una mano in ambito amoroso. Anche Giove è nel segno e questo vuol dire momenti positivi e indimenticabili, fatti di leggerezza e di risate con gli amici. Insomma, è tutto perfetto e conviene approfittarne per riprendersi un po’ dagli ultimi tempi e per trovare la carica giusta per il futuro.

Gemelli

L’Acquario, però, non è l’unico segno che avrà tutto a suo favore. Anche il segno dei Gemelli godrà di una settimana in cui è praticamente impossibile sbagliare. Gli amici chiameranno, l’amore andrà benissimo sia che il Gemelli sia già in coppia che sia single. Ci saranno nuovi incontri, nuove opportunità e traguardi importanti da raggiungere nel lavoro.

Insomma, scintille per due segni zodiacali questa settimana che sono Acquario e Gemelli. Meglio cogliere al volo qualsiasi incontro e opportunità perché le stelle sono completamente a favore.