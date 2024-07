Il metodo intelligente e preciso di ordinare al ristorante: qui si fa in questo modo

Andare al ristorante e avere un metodo intelligente e preciso di ordinare è realtà ed ecco in quale Paese c’è un sistema che non lascia spazio a ripensamenti.

Qualche volta tutti noi abbiamo il desiderio di uscire di casa e andare a mangiare al ristorante, pranzo o cena che sia. In Italia siamo abituati a prenotare un tavolo, recarsi sul posto, leggere il menu e fare il proprio ordine. Tuttavia, spesso si chiama il cameriere per delle aggiunte o delle variazioni. In questo Paese, invece, c’è un metodo intelligente e preciso di ordinare al ristorante e vale la pena saperlo, soprattutto se si deve andare in viaggio.

Il metodo intelligente e preciso di ordinare al ristorante

Stiamo parlando del Giappone in cui si sa che il rigore e il rispetto sono fondamentali. Per quanto riguarda le ordinazioni al ristorante sembra proprio che ci sia uno schema da seguire. Chi ha problemi con la lingua può rifarsi all’inglese oppure indicare con i gesti, ma c’è una particolarità: una volta dato il proprio ordine non si può cambiare.

Se ci pensiamo bene, anche andando a mangiare ad un ristorante di sushi giapponese possiamo accorgerci dello schema e del rigore. Ogni tavolo è dotato di un tablet, si fa il proprio ordine e questo arriva poco dopo. Molto comodo e non lascia spazio a ripensamenti.

Cosa non fare mai

Quando si va a mangiare in un ristorante giapponese, fare rumore mentre si mangia, ad esempio sorseggiare il brodo rumorosamente, è un segno di rispetto per chi ha preparato il piatto. Significa che si fanno i complimenti allo chef per quanto è buono.

Ci sono due cose che non devono mai essere fatte: la prima è quella di passare il cibo ad un altro con le proprie bacchette e la seconda è mettere le bacchette nel riso in orizzontale. Questi due gesti si fanno solamente ai funerali.