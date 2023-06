Le app del tuo smartphone ti ascoltano e sanno tutto quello che fai: ecco come difendersi

Sapevi che il tuo smartphone ti spia? Proprio così. Per fortuna però puoi difenderti: scopri come si fa e proteggi la tua privacy.

Il cellulare tramite le applicazioni può entrare nella galleria e avere accesso alle immagini e può anche ascoltare le conversazioni attraverso il microfono. Purtroppo non è fantascienza, e non è una diceria, ma è quello che accade tutti i giorni, già da un po’ di tempo.

Puoi evitare che le tue conversazioni giungano a orecchie indesiderate: ecco come disattivare una volta e per sempre le funzioni delle App spia del tuo cellulare che accedono ai tuoi contenuti privati.

App, come evitare di essere spiati attraverso il proprio smartphone

Hai mai avuto la sensazione che il tuo telefono cellulare ti stesse spiando? Ad esempio ti è capitato di conversare con un amico, con i tuoi genitori, o un collega, o con il partner e di pronunciare il nome di un luogo, una meta turistica, di un brand, di un utensile da cucina, insomma di qualsiasi cosa e poi vedere quella stessa cosa apparire sul tuo telefono sotto forma di annuncio pubblicitario? In questo caso, se ti è accaduto, di certo ti sei sentito spiato e hai sentito che qualcuno aveva invaso la tua sfera privata, ed effettivamente non ti sei sbagliato!

Questa sorta di monitoraggio avviene su tutti i cellulari e accade perché l’applicazione ha accesso al microfono e alla fotocamera, è da lì che si possono ascoltare tutte le parole che pronunciamo. Quindi se quella certa parola tu non l’hai digitata in una chiave di ricerca di Google ma l’hai soltanto pronunciata, niente paura: è tutto normale. Tuttavia è comprensibile che la cosa possa darti fastidio, e dunque è arrivato il momento di scoprire come proteggere la tua privacy.

Come puoi cominciare subito a difendere la tua privacy

Le App ti ascoltano perché quando le hai scaricate ti è stato chiesto l’accesso ai media, alla fotocamera, al microfono, e così via, ma puoi smettere di consentirlo. Vai su Impostazioni, poi vai su privacy e sicurezza e poi su microfono. Da qui puoi vedere tutte le applicazioni che hanno accesso al microfono. Chiaramente puoi entrare su ciascuna delle App per modificare le autorizzazioni, e disabilitare quindi l’accesso al microfono.

L’unica accortezza che devi avere è quella di non disabilitare le App che usi e che senza microfono non potresti continuare a utilizzare come fai adesso. Ad esempio, se decidi di revocare le autorizzazioni a WhatsApp del microfono non potrai registrare i messaggi vocali.