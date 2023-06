Il Volo senza freni, accuse senza precedenti: cosa fanno contro di noi

Il trio de ‘Il Volo’ ha deciso di lanciare un’accusa a dir poco inedita. Gli artisti hanno deciso di rompere il silenzio.

Torna a parlare il trio ‘Il Volo’, lanciando delle accuse senza precedenti. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, nel corso dell’ultima intervista, hanno lanciato un’incredibile bomba ed anche delle anticipazioni sul loro futuro. Scopriamo quindi cosa hanno detto i tre cantanti.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, conosciuti come Il Volo, si sono aperti in un’intervista concessa a Il fatto quotidiano. Durante l’intervista, i tre artisti hanno parlato della loro lunga e solida collaborazione, sottolineando come siano diventati più maturi nel corso degli anni.

Hanno anche evidenziato l’importanza di rispettare i propri spazi e le cose più importanti nella vita, grazie ad esperienze personali che li hanno cambiati. Una delle dichiarazioni più interessanti è stata quella riguardante il Festival di Sanremo. Il Volo non esclude l’ipotesi di tornare a gareggiare nel 2024, ma solo se avranno una canzone valida. Scopriamo quindi tutte le dichiarazioni degli artisti italiani sul loro futuro.

Il Volo, l’accusa contro le radio

Il Volo ha quindi deciso di raccontarsi nell’ultima intervista rilasciata, tutto ciò parlando anche del loro futuro come artisti anche per quanto riguarda una partecipazione al Festival della Canzone Italiana. Sanremo rappresenta un’ottima vetrina di promozione, soprattutto considerando il presunto snobismo delle radio nei loro confronti. Nonostante ciò, sono fiduciosi nell’uscita di un nuovo album di inediti e sperano che le radio possano supportarli.

Nel frattempo, il trio è stato protagonista di due serate evento su Canale5, intitolate “Il Volo – Tutti per uno”. I tre artisti si sono mostrati entusiasti per l’esperienza e grati al pubblico che, nonostante la pioggia persistente, è rimasto al loro fianco per l’intera registrazione. Hanno definito l’esperienza magica e hanno evidenziato l’affetto e l’amore del loro pubblico. Tra gli ospiti delle serate, nomi di grande calibro come Gianna Nannini, Irama e la soprano Aida Garifullina.

Il Volo ha scelto di ispirarsi alla storica esperienza di Pavarotti and Friends, cercando di superare le barriere musicali per esprimere tutti e tre gli aspetti della loro arte. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto continuano a intraprendere nuove sfide nella loro carriera musicale, affrontando con entusiasmo la possibilità di un ritorno a Sanremo e godendo del successo delle loro apparizioni televisive. La loro costante dedizione alla musica e al loro pubblico conferma la loro posizione come uno dei gruppi musicali più amati e talentuosi del panorama italiano.