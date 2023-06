Se tuo figlio fa una di queste cose vuol dire che ha un cervello altamente sensibile e sviluppato

I bambini che fanno 12 particolari cose hanno cervelli “altamente sensibili” e “una marcia in più”. Parola di due esperti di genitorialità.

Senza volerlo, i genitori possono far sentire i figli profondamente a disagio, come se qualcosa non andasse in loro. Jenn Granneman e Andre Sólo, co-autori di “Sensitive: The Hidden Power of the Highly Sensitive Person in a Loud, Fast, Too-Much World” e ricercatori genitoriali con una lunga carriera alle spalle, hanno visto questo accadere spesso con bambini altamente sensibili.

I bambini altamente sensibili possiedono un tratto sottovalutato: l’empatia. (Lintellettualedissidente.it)Molti genitori vedono la sensibilità come una brutta caratteristica – perché ci fa apparire sottomessi, passivi o addirittura deboli – e la scoraggiano con frasi come “Smetti di piangere!” o “Datti una scrollata!”. Ma fior di psicologi e neuroscienziati hanno scoperto che, nell’ambiente giusto, i bambini di indole altamente sensibile hanno preziosi vantaggi.

Non solo i bambini altamente sensibili mostrano più creatività, consapevolezza e apertura rispetto ai bambini meno sensibili, ma possiedono un tratto sottovalutato: l’empatia. In uno studio ad hoc, i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di guardare le foto di persone sorridenti o tristi. Hanno scoperto che il cervello delle persone sensibili mostra il più alto livello di risposta empatica. E si attiva di più nelle aree relative alla pianificazione delle azioni. Ciò indica che le persone sensibili non possono guardare uno sconosciuto che soffre senza provare un forte desiderio di aiutarlo. Ma c’è dell’altro…

Il comportamento dei nostri figli ai raggi x

Poiché i bambini sensibili sono più influenzati dalle loro esperienze rispetto ai loro coetanei, sanno trarre il meglio da qualsiasi tipo di supporto, formazione e incoraggiamento. Questo effetto boost li rende dei soggetti ad alto rendimento. Secondo la psicologa Elaine Aron, che ha reso popolare il termine “persona altamente sensibile”, circa un bambino su cinque è così.

Ecco i segni più comuni:

Notano piccoli dettagli, come il nuovo vestito di un insegnante o quando i mobili sono stati spostati. Gli stati d’animo degli altri li influenzano davvero. Assorbono facilmente le emozioni degli altri, assumendo i loro sentimenti come se fossero i loro. Hanno difficoltà a scuotere emozioni intense come rabbia o preoccupazione. Si lamentano di elementi di disturbo esterni (ad esempio, lenzuola che graffiano, etichette di abbigliamento che irritano la pelle, cinture strette). Si sentono stressati e affaticati in ambienti rumorosi e affollati, come le palestre. Odiano la fretta e preferiscono fare le cose con più attenzione. Rispondono meglio alla correzione delicata piuttosto che alla dura disciplina. Fanno commenti penetranti e sembrano molto saggi per la loro età. Hanno un intelligente senso dell’umorismo. Decifrano bene le persone e possono dedurre, con sorprendente precisione, ciò che stanno pensando o sentendo. Si rifiutano di mangiare determinati cibi a causa degli odori o delle consistenze. Si spaventano facilmente ai rumori improvvisi, come quando qualcuno si avvicina furtivamente a loro.

Se una di queste osservazioni vi è familiare, ricordate che è una cosa positiva. I bambini altamente sensibili hanno un approccio completamente diverso al loro ambiente, e questo è un punto di forza.

Vediamo adesso come i genitori possono aiutare i bambini sensibili a dare il meglio:

1. Stabilire le aspettative in anticipo

I bambini sensibili hanno bisogno di tempo per riflettere sulle cose e stabilire le aspettative dà loro una scelta: sanno cosa accadrà se soddisfano tali aspettative e sanno che ci saranno conseguenze se non lo fanno.

2. Praticare una disciplina gentile

Poiché i bambini sensibili sentono le cose in modo acuto, i loro sentimenti possono essere facilmente feriti. Hanno bisogno di sentirsi rassicurati e amati.

3. Siate il loro coach emotivo

Come genitori, insegnate ai vostri figli le abilità di regolazione emotiva ogni giorno modellando il modo in cui gestite le vostre emozioni. Date il buon esempio.

4. Difendeteli

Parlate della sensibilità di vostro figlio con i suoi insegnanti all’inizio dell’anno scolastico, prima che emergano potenziali conflitti o percezioni errate.

5. Diventate curiosi del loro mondo

Trovate il tempo per parlare e giocare con loro, cercate di capire cosa provano. Le loro risposte potrebbero sorprendervi.