La Storia si ripete, i mercati azionari soffrono e le azioni SNAM salgono

Le azioni SNAM da sempre sono considerate come tra quelle più difensive di Piazza Affari. Ovvero, azioni che nei momenti di tormenta sui mercati azionari offrono un porto sicuro (o quasi) per ridurre i danni. Viceversa, nei momenti in cui i tori corrono forte sui mercati azionari offrono un rendimento ridotto. Anche nei giorni scorsi la Storia si è ripetuta aiutata anche da una semestrale molto buona.

Cosa ha detto la semestrale di SNAMA?

Nel primo semestre del 2024, Snam ha registrato una crescita a doppia cifra sia dell’EBITDA, salito a 1,417 miliardi di euro (+16,1%), sia dell’utile netto, aumentato a 691 milioni di euro (+11,3%). Gli investimenti sono raddoppiati, raggiungendo 1,2 miliardi di euro (+57,9%). I ricavi regolati del business delle infrastrutture gas sono aumentati, mentre quelli del business dell’efficienza energetica, soprattutto in ambito residenziale, sono diminuiti. L’indebitamento finanziario netto è cresciuto a 16,3 miliardi di euro, principalmente a causa degli investimenti e del pagamento del dividendo del 2023. La finanza sostenibile ha raggiunto l’83% del totale, incluso un finanziamento di 100 milioni di euro dalla BEI per interventi di efficientamento energetico.

Snam ha confermato le previsioni per il 2024 e ha annunciato l’emissione di un bond ibrido per un massimo di 1,250 miliardi di euro entro il 31 dicembre 2025, destinato a finanziare iniziative strategiche, come l’acquisizione di Edison Stoccaggio. Il CEO Stefano Venier ha dichiarato che i risultati del primo semestre sono solidi e al di sopra delle aspettative, permettendo di confermare la guidance per il 2024. Venier ha anche evidenziato l’accordo per l’acquisizione di Edison Stoccaggio e i progressi su progetti come la Fsru di Ravenna e la Rete Adriatica, sottolineando l’impegno di Snam verso la sicurezza degli approvvigionamenti e la transizione energetica. Per il 2024, Snam prevede una riduzione delle emissioni dirette del 17% rispetto al 2022, in linea con la sua strategia di decarbonizzazione. Venier ha inoltre menzionato la possibilità di ulteriori acquisizioni che creino valore e ha sottolineato i benefici attesi dall’acquisizione di Edison Stoccaggio in termini di capacità di stoccaggio, sinergie di manutenzione e flessibilità di allocazione delle scorte.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Nonostante i forti ribassi dei mercati azionari, la tendenza in corso su SNAM è ancora rialzista. Per un’accelerazione al rialzo, però, potrebbe essere decisivo il superamento di area 4,614 €. In questo caso, infatti, il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero accelerare al ribasso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 4,244 €.

