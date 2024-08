Noleggio a lungo termine senza anticipo: cosa fare per ottenerlo

Al giorno d’oggi, acquistare un’automobile è veramente difficile: i costi sono notevolmente saliti rispetto al passato e anche gli oneri previsti per il possesso sono un qualcosa che va assolutamente valutato. Come se non bastasse, quando volete sostituire la vostra auto, dovete cimentarvi nel durissimo mercato delle auto usate che può nascondere insidie non da poco e soprattutto pericoli. Per questo motivo, negli ultimi anni, il mercato del noleggio a lungo termine sta raggiungendo record impressionanti e numeri sempre strepitosi.

Attraverso un contratto di NLT, il cliente può disporre di una vettura in piena tranquillità, senza dover gestire oneri d’acquisto né tantomeno quelli di gestione. Quando si firma un contratto, saranno sicuramente mostrate tutte le informazioni: per prima cosa, bisogna sapere che ogni mese va pagato un canone. Il prezzo varia a seconda di innumerevoli fattori: anche il marchio o il tipo dell’automobile giocano un ruolo importante. La Panda, ad esempio, si trova al primo posto nella speciale classifica delle vetture più acquistare anche per questo motivo: il canone mensile previsto è decisamente basso.

Con le migliori compagnie di noleggio lungo termine stringere un accordo non è di certo difficile: il portale noleggiolungotermine, ad esempio, mostra tantissime offerte con oltre 10mila proposte da parte di aziende e società qualificate. Il vantaggio del sito è sicuramente la trasparenza: sono riportati nei minimi dettagli tutte le postille presenti in un determinato contratto, con il cliente che può valutare anche la convenienza comparando facilmente più di un’automobile. I vantaggi del Noleggio a Lungo termine, come abbiamo visto, sono veramente tanti: anche un neopatentato, senza particolari investimenti, può guidare l’auto dei suoi sogni (bisogna ovviamente osservare i limiti previsti nei primi anni dopo il conseguimento della patente).

Il cliente, quando stipula un contratto simile, può ovviamente configurare secondo le proprie preferenze i servizi che vuole nella sua offerta, dal chilometraggio annuale all’assicurazione (con i vari limiti ecc.), passando per il bollo auto, l’assistenza, il cambio delle gomme, la manutenzione ordinaria o straordinaria. Più servizi vengono aggiunti, più il prezzo del canone può salire. C’è anche un altro aspetto che può influenzare il prezzo mensile previsto in contratto: la presenza o meno di un anticipo. Nei primi anni del NLT, le società inserivano sempre la presenza di un anticipo, con le rate mensili e la durata prefissata che passavano in secondo piano (spesso l’investimento iniziale era piuttosto importante). In un secondo momento, è nata poi la possibilità di poter noleggiare l’auto senza dover versare un pagamento iniziale: ovviamente, in questo caso, la rata copre anche il mancato onere iniziale. Come prevedibile, questa seconda strada ha però aperto ad un mondo di possibilità: sempre più clienti, convinti dal fatto di non dover fare investimenti pesanti prima del contratto, decidono quindi di noleggiare un’automobile.

Ci sono ancora, va detto, società che non prevedono questa formula e che vogliono quindi il pagamento di un anticipo prima di poter avviare il contratto. Se il cliente riesce però a trovare un’azienda per noleggiare una vettura senza pagare un canone iniziale, può tranquillamente personalizzare l’offerta a seconda delle proprie possibilità (aggiungendo quindi opzioni). La possibilità di non investire in un anticipo ha ovviamente allargato il bacino dell’utenza, con offerte adatte praticamente a tutti. Ribadiamo però un discorso importante: chi decide di fare un contratto di NLT con pagamento di un anticipo, pagherà sicuramente una rata più bassa rispetto a chi sceglie di non pagare l’anticipo (a parità di auto, ovviamente).

Sul portale noleggiolungotermine.it, tra le tante offerte in “catalogo” ci sono sia quelle che prevedono l’anticipo sia quelle che lo escludono. Nel caso della Panda, ad esempio, ci sono offerte che prevedono anche un canone mensile uguale: attenzione però sempre a tutti i dettagli, perché senza l’anticipo possono esserci condizioni meno vantaggiose come un numero di chilometri più bassi da poter percorrere in un anno. Il sito, come al solito, è sempre preciso e presenta tutte le offerte con un elevato grado di meticolosità: sceglierlo è sicuramente un’opzione super vantaggiosa per tutti coloro che decidono di abbracciare questa fantastica forma di locazione.