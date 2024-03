Forse le vie degli investimenti non sono infinite, ma di certo non si contano sul palmo di una mano. Tra indici di Borsa, comparto obbligazionario, polizze, fondi comuni e reddito fisso, c’è solo l’imbarazzo della scelta in base ai propri obiettivi. Tra gli altri, c’è anche il mondo del mattone che attira da sempre il piccolo investitore. La solidità intrinseca del bene in sé viene traslata, a torto o a ragione a seconda dei casi, anche alla natura dell’investimento.

A grandi linee le finalità perseguite sono due. Primo, generare un flusso di entrate periodiche grazie alle locazioni. Secondo, puntare alla rivalutazione dell’asset nel corso del tempo. Soffermiamoci adesso sul primo aspetto e chiediamoci: quanto rende mediamente in Italia l’affitto residenziale di una metratura medio-piccola?

Il rendimento annuo da locazione nelle grandi città d’Italia

A rispondere al quesito ci ha pensato una recente indagine dell’Ufficio Studi Tecnocasa pubblicato giorni fa. Lo studio ha analizzato il rendimento medio annuo da locazione nelle principali città della Penisola, da Nord a Sud. La soluzione abitativa considerata è stata il bilocale da 65 mq, termine con il quale si indica un’abitazione composta da due vani più i servizi. Ancora, l’analisi si è soffermata soprattutto sulle locazioni a lungo termine e non su quelle stagionali.

Ora, quali sono stati nel recente passato i ritorni medi da locazione di queste unità immobiliari? Nelle grandi città il valore medio si è attestato intorno al 5,2%. Per l’esattezza, per il citato studio nel primo semestre 2023 esso si è attestato al:

6,6% a Genova;

6,4% a Palermo;

6,3% a Verona;

5,1% a Bari;

5,0% a Torino;

4,9% a Napoli;

4,8% a Roma;

4,8% a Bologna;

4,4% a Milano;

4,1% a Firenze.

In queste città il rendimento annuo da locazione di un bilocale di 65 mq supera anche il 6%

I numeri sono incoraggianti anche se li si estende con riferimento all’ultimo decennio. Il trend della percentuale di rendimento annuo lordo da locazione di un bilocale, sempre nelle grandi città, è stato infatti sempre in crescita. Citando solo alcuni degli anni disponibili, si è passati (Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa) dal 4,2% nel 2° semestre 2013 e nel 1° semestre 2014 al 4,9% del 1° e 2° semestre del 2017. Dal 2019 al 2021 il rendimento medio annuo si è attestato al 5,00%, con un picco del 5,10% nel 1° semestre 2020. Infine, in tutto il 2022 esso si è attestato al 5,1% e al 5,2% nel 1° semestre 2023.