L’astrologia ci dice che c’è una luna super fortunata e ci sono tante novità in arrivo per un segno zodiacale che deve prepararsi a cogliere tutte queste occasioni positive. Ecco di chi stiamo parlando.

Consultare l’oroscopo ogni giorno è la mania di chi vuole sapere sempre tutto su quello che gli succederà. Infatti, gli astrologi, studiando gli astri, sono convinti di poter capire come andranno le cose per ogni segno zodiacale. Questo per diversi aspetti della vita, dai soldi all’amore. In questi giorni agli astrologi risulta la presenza di una luna super fortunata e tante novità in arrivo per un segno zodiacale in particolare a vale sicuramente la pena scoprire di chi si tratta. Se siamo pronti a cogliere le opportunità tutto andrà meglio.

Luna super fortunata e tante novità in arrivo per un segno zodiacale

I segni nell’oroscopo occidentale sono 12, capitanati, per convenzione, dal segno dell’Ariete. Proprio questo primo segno dello zodiaco è al centro delle novità del prossimo periodo. Questa settimana chi appartiene a questo segno si sarà già accorto del cambiamento e di un paio di giorni particolarmente fortunati. Bene, non è finita. Accadrà qualcosa di inaspettato già nella giornata di oggi, ma una serie di pianeti a favore faranno andare bene le cose anche nelle prossime settimane.

Mercurio è in transito favorevole e porterà delle gran belle novità. Marte e Giove, anche loro favorevoli, doneranno tanta energia e forza fisica, nonché tanta fortuna. In particolare, le stelle parlano di un progetto in particolare per cui si era fatto tanto in passato e adesso è quasi arrivato alla sua realizzazione.

Ariete: l’esuberante segno di fuoco

Per natura, le persone nate sotto il segno dell’Ariete, ovvero dal 20 marzo al 19 aprile, sono sempre molto impulsive ed irrequiete. Non riescono a stare ferme e se lo sono fisicamente non lo fanno con i pensieri. La carica e l’energia di un Ariete è spesso confusa con prepotenza ed arroganza, ma è anche un segno generoso e sincero. Anche nelle difficoltà si dimostra resiliente e nei momenti più alti non perde mai la testa. Ariete, siete pronti a vivere questo bel periodo?