Il gruppo Mondadori ha acquistato il 51% della società che gestisce le attività di Benedetta Rossi. Come hanno reagito le azioni? Cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane?

I termini dell’accordo tra Mondadori e Benedetta Rossi

Mondadori acquista il 51% della società Waimea, gestita dall’influencer del food Benedetta Rossi, per 6,9 milioni di euro, con un valore complessivo dell’impresa di 13,5 milioni di euro. I ricavi e l’Ebitda di Waimea per il 2023 sono rispettivamente 4,5 milioni di euro e 2,7 milioni di euro. Questo accordo permette a Mondadori Media di aumentare la propria partecipazione fino al 70%, mantenendo Rossi e Marco Gentili come soci al 30% e amministratori con piena autonomia.

La raccolta pubblicitaria continuerà ad essere gestita dalla concessionaria Talks. Il completamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2024. Benedetta Rossi, nota per il brand “Fatto in casa da Benedetta”, ha una vasta presenza sui social media con oltre 17 milioni di follower e 4 milioni di utenti mensili sul suo sito web. Ha anche pubblicato nove libri con Mondadori, vendendo oltre 1,5 milioni di copie.

L’acquisizione mira a creare un importante player multimediale nel settore food & cooking, combinando le attività di Benedetta Rossi, GialloZafferano e Zenzero. Mondadori prevede che, insieme, queste entità raggiungeranno oltre 87 milioni di follower a livello globale, diventando il secondo operatore più importante al mondo nei social media per il settore food & cooking.

Il gruppo Mondadori acquista il brand Benedetta Rossi e vola in Borsa: le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è saldamente rialzista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 2,629 €. I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 2,465 €

Lettura consigliata

Le azioni Telecom Italia crollano a Piazza Affari, quanto valgono secondo gli analisti?