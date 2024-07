Continua la crescita del portafoglio ordini di Maire Tecnimont in Cina

Il gruppo Maire Tecnimont continua ad accrescere il suo portafoglio ordini. È proprio di questi giorni la notizia di un nuovo contratto in Cina e di uno nel nord America. Come stanno reagendo le quotazioni?

I termini dell’accordo in Cina e il giudizio degli analisti

Maire ha annunciato che Nextchem, tramite la sua controllata Stamicarbon, è stata selezionata da Linggu Chemical Co. Ltd per migliorare l’efficienza energetica di un impianto di urea in Cina. Il progetto utilizza la tecnologia Advanced MP Flash Design per ridurre il consumo energetico del 20% senza ulteriori apparecchiature ad alta pressione. Alessandro Bernini, CEO di Maire, ha sottolineato il rafforzamento della posizione dell’azienda nel mercato cinese e globale delle tecnologie per la riduzione delle emissioni nell’industria dei fertilizzanti.

Gli analisti di Equita SIM stimano che il contratto valga qualche milione di euro con una buona marginalità, mantenendo una strategia bullish su Maire con una raccomandazione “buy”. Anche Banca Akros consiglia di accumulare il titolo con un target price di 8,4 €. Intesa Sanpaolo ha rivisto il fair value da 8,5 a 9,3 €, citando il supporto del contesto di mercato, la diminuzione della competizione sui prezzi e l’attesa di positivi risultati trimestrali, con un rapido incremento delle tecnologie STS nei settori promettenti.

Siglato anche un accordo in nord America

Nextchem, parte di Maire, tramite la controllata Conser, ha ottenuto uno studio di fattibilità in Nord America per ottimizzare un impianto di anidride maleica (MAN) in un sito di produzione di acido malico e fumarico. Lo studio esaminerà il revamping dell’impianto per migliorare l’efficienza produttiva di MAN usando la tecnologia proprietaria di Conser, con l’opzione di aumentare la capacità dell’impianto.

L’anidride maleica è cruciale per produrre acido malico e fumarico, utilizzati come additivi alimentari per migliorare consistenza, sapore e stabilità dei prodotti. Alessandro Bernini, CEO di Maire, ha dichiarato che questo accordo evidenzia la versatilità tecnologica di Nextchem e rafforza la sua presenza in nuove aree geografiche, consolidando Conser come leader mondiale nella tecnologia dell’anidride maleica.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Maire Tecnimont

Le quotazioni del titolo sono sui massimi storico, per cui i prossimi mesi potrebbero essere decisivi per capire se il rialzo potrebbe continuare oppure no.

Una conferma del rialzo potrebbe arrivare da una chiusura mensile superiore a 8,998 €. I ribassisti, invece, potrebbero prendere nuovamente il controllo nel caso di chiusure mensili inferiori a 5,584 €.

