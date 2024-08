Generali Assicurazioni in ripresa dopo lo sbandamento post conti

Dopo la pubblicazione delle semestrale, le azioni Generali Assicurazioni hanno avuto un momento di sbandamento che sembrerebbe essere superato. Ecco le previsioni dell’analisi grafica.

I conti del primo semestre

Generali ha registrato una flessione del suo utile netto normalizzato del 13,1% nel primo semestre del 2024, scendendo a 2,03 miliardi di euro, principalmente a causa di utili non ricorrenti e altre voci straordinarie nel 2023. Tuttavia, al netto di questi effetti, l’utile netto normalizzato sarebbe stabile. L’utile netto contabile è stato di 2,05 miliardi di euro. Il risultato operativo è aumentato dell’1,6% a 3,72 miliardi di euro, mentre il Combined Ratio è salito al 92,4%.

I premi lordi complessivi sono cresciuti del 20,4%, raggiungendo i 50,14 miliardi di euro, grazie ai segmenti Vita e Danni. Il patrimonio netto di Generali è aumentato dello 0,8%, raggiungendo i 29,2 miliardi di euro, mentre il Solvency Ratio è sceso al 211% rispetto al 220% di inizio anno.

Per il 2024, Generali conferma la sua strategia di ribilanciamento del portafoglio Vita per migliorare la profittabilità e l’allocazione del capitale, mentre nel segmento Danni punta a massimizzare la crescita profittevole, concentrandosi sulla linea non auto. La compagnia ribadisce l’obiettivo di una crescita annua composta degli utili per azione tra il 6% e l’8% nel periodo 2021-2024 e prevede di generare flussi di cassa netti superiori a 8,5 miliardi di euro e distribuire dividendi cumulati tra 5,2 e 5,6 miliardi di euro nel triennio 2022-2024.

Le reazioni degli analisti alla semestrale di Generali Assicurazioni

Dopo la diffusione dei risultati del primo semestre 2024 di Generali, diversi analisti hanno espresso opinioni contrastanti:

WebSim Intermonte ha ridotto il prezzo obiettivo da 24 a 22,5 €, mantenendo una raccomandazione ‘neutral’. Secondo loro, il titolo non avrà un significativo potenziale di crescita fino alla presentazione del nuovo Piano Strategico e al rinnovo del consiglio di amministrazione nel 2025.

Intesa Sanpaolo ha confermato la raccomandazione ‘buy’ e il prezzo obiettivo a 26,5 €, valutando i risultati in linea con il consenso per quanto riguarda il risultato operativo e il Solvency II ratio.

JP Morgan ha mantenuto un rating ‘neutral’ con un target price di 26 €, definendo i risultati come “in linea”, con il risultato netto adjusted leggermente oltre le aspettative, ma ha evidenziato una delusione nel segmento Danni a causa dell’aumento della sinistralità dovuta alle catastrofi naturali.

Banca Akros ha considerato i risultati “in linea” con gli obiettivi del gruppo, confermando una raccomandazione ‘accumulate’ con un target di 25,6 €. Ha inoltre sottolineato che il buyback previsto sarà di supporto al prezzo del titolo.

UBS ha definito i conti semestrali “sostanzialmente in linea” ma ha mantenuto un rating ‘sell’ con un prezzo obiettivo di 20,4 €.

Equita Sim ha mantenuto una raccomandazione ‘hold’ e un target price di 23,5 €, notando che i risultati operativi sono stati leggermente inferiori alle attese a causa della minore performance del segmento Danni.

Citigroup ha confermato che il segmento Danni non ha mostrato segnali di miglioramento e ha descritto la trimestrale come “senza sorprese negative” complessive.

In generale, il segmento Danni è stato visto come un punto debole, con diversi analisti che hanno espresso preoccupazioni per l’impatto delle catastrofi naturali sui risultati di Generali.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Area 23,80 € sta frenando l’ascesa delle quotazioni che, tuttavia, mantengono l’impostazione rialzista. Solo una chiusura settimanale inferiore a 21,23 € potrebbe offrire un’opportunità di inversione per le azioni Generali Assicurazioni. In caso contrario, invece, il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura.

