I prezzi degli affitti caleranno nel 2024 ma solo in queste zone: cosa accadrà al mercato delle case

Da tempo assistiamo al fenomeno del caro-affitti in Italia. Ecco cosa dicono gli esperti del settore immobiliare per il 2024.

Negli ultimi anni, l’Italia ha sperimentato un notevole aumento dei prezzi degli affitti, creando una sfida significativa per gli inquilini e mettendo alla prova il mercato immobiliare. Questo trend preoccupante ha suscitato dibattiti sulla sostenibilità dell’accesso all’abitazione e ha sollevato domande sulla stabilità economica del settore immobiliare nel paese. In questo 2024 appena iniziato, tuttavia, i prezzi scenderanno. Ma non ovunque.

Secondo le ultime ricerche di settore, molte città italiane, comprese Milano, Roma e Firenze, hanno registrato un incremento medio del 15-20% nei prezzi degli affitti negli ultimi due anni. Tale rapido aumento ha posto una pressione significativa sulle famiglie e sui giovani in cerca di una casa, rendendo sempre più difficile il bilanciamento tra le spese abitative e altre necessità quotidiane.

Ricorderete, peraltro, la protesta degli studenti universitari proprio fuori dagli atenei per far valere il proprio diritto allo studio, negato da prezzi così esorbitanti. Le cause di questo incremento dei prezzi sono molteplici e complesse. Un fattore chiave è la crescente domanda di case nelle città più popolose, spinta da una migrazione interna e internazionale verso i centri urbani.

Questa non è stata affiancata da un’offerta sufficiente, contribuendo all’aumento dei prezzi degli affitti. Al di là della domanda e dell’offerta, altri fattori economici hanno influenzato la situazione. L’aumento dei costi dei materiali da costruzione e la fluttuazione dei tassi di interesse hanno avuto un impatto diretto sui prezzi degli immobili, riflettendosi nei contratti di affitto.

Prezzi degli affitti: ecco dove scenderanno

Il governo italiano ha tentato di rispondere a questa emergenza abitativa con diverse iniziative. Sono state proposte leggi per limitare gli aumenti e fornire incentivi fiscali per gli investimenti nella costruzione di nuove abitazioni. Tuttavia, l’efficacia di queste misure è ancora oggetto di dibattito, poiché gli effetti a lungo termine devono ancora manifestarsi appieno.

Nel 2024 appena iniziato, però, qualcosa sembra muoversi. Certo, non in tutta Italia, ma in alcune zone del nostro Paese il prezzo degli affitti potrebbe scendere. Come accade per qualsiasi settore, tra la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo, arrivano stime e report su quali saranno i futuri 365 giorni. E gli esperti del mercato immobiliare hanno parlato, identificando alcune zone dove i prezzi degli affitti potrebbero calare.

È stato vaticinato un calo delle erogazioni di mutuo del 17,4% per il 2024 (contro il -8,8% delle transazioni) e del 6,8% l’anno prossimo, contro -3,6% per le vendite. Per ciò che concerne i prezzi, invece, quest’anno la variazione media nelle grandi città dovrebbe attestarsi a +0,6% con Milano a +1,4% e la Capitale a +0,6%. La variazione cumulata nel triennio sarà dell’1,7% nella media delle grandi città, del 3,5% nel capoluogo lombardo e dell’1,7% a Roma.