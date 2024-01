Colpo di scena a Terra Amara, le anticipazioni: Fikret lascia Betul prima del matrimonio, cosa accadrà

Terra Amara sta per torna in onda con quello che sembra un vero e proprio colpo di scena: al centro della questione, Fikret e Betul.

Prosegue la messa in onda di Terra Amara, la soap opera turca di grande successo che ormai da molti anni e stagioni è anche un punto di riferimento della televisione italiana grazie trasmissione giornaliera su Canale Cinque. Ebbene, il colpo di scena è dietro l’angolo.

Dalle anticipazione vediamo a sapere, tanto per cominciare, che scoprendo il segreto di Hulya, Zuleyha decide di lasciare il marito, diffondendo la notizia del suo divorzio attraverso la stampa. Ma lasciare il pubblico a bocca aperta sarà anche Betul, la quale capirà per prima che Fikret sarà l’unico erede designato di Fekeli e per questo motivo si avvicinerà a lui, al punto da iniziare una relazione che li condurrà a pensare al matrimonio.

Le cose, tuttavia, non saranno così semplici per la coppia. Infatti, se da un lato i piani della donna sembrano essere sempre più vicini al concretizzarsi, della stessa idea non sembrano essere le persone intorno a loro: alla fine, la decisione di Fikret sarà molto diversa.

Terra Amara, Betul vede la sua felicità destinata a crollare

Insomma, tutto starebbe andando in una direzione ben chiara per Fikret e Betul. Eppure, non è ancora tempo di cantare vittoria: Luftiye e Zuleyha, in realtà, parrebbero essere le ispiratrici dietro il fidanzamento ufficiale tra i due.

Nonostante il grande entusiasmo e l’acquisto di un meraviglioso vestito da sposa per Betul, per lei la delusione è molto vicina: Luftiye scoprirà che la ragazza ha venduto alcuni terreni di proprietà dell’impresa degli Yaman, trattenendo il guadagno per sé. Ciò finirà per essere visto come un vero e proprio inganno, lo stesso che porterà la coppia ad avere un inevitabile confronto e alla rottura con Fikret.

Fikret, preso dalla rabbia, deciderà di mettere un punto alla sua relazione con Betul, comunicandolo di fronte a un pubblico di donne senza rivelare la reale ragione. Ovviamente la situazione non sarà delle migliori per la ragazza, che – come ci si può immaginare – reagirà con compostezza, restituendo l’anello di fidanzamento e senza nessuna intenzione di pregare o implorare Fikret di restare. Ma sarà davvero questa la fine tra loro?