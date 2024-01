I nuovi Bonus famiglia: spesa, luce, gas e scuola, come non perderne nemmeno uno

Numerosi Bonus famiglia non aspettano altro che essere richiesti per permettere un risparmio interessante. Vi proponiamo una panoramica sulle agevolazioni 2024.

Gli aiuti alle famiglie continuano anche nel 2024. Fino a quando non ci sarà un reale adeguamento di stipendi e pensioni al costo della vita, il Governo, le Regioni e i Comuni dovranno continuare a supportare la popolazione.

Con il taglio del cuneo fiscale, la rivalutazione delle pensioni e gli aumenti dell’Assegno Unico, si cerca di aumentare le entrate delle famiglie ma in tanti casi le situazioni rimangono in bilico. L’attuale costo della vita ha peggiorato le condizioni di tante persone che lottano ogni mese per far quadrare i conti.

Le uscite sono eccessive rispetto alle entrate e solo grazie ad alcuni Bonus è possibile sopravvivere. Il Governo sa bene che gli italiani hanno bisogno di aiuto e ha confermato molti incentivi nel 2024. Ne ha creati di nuovi e cancellati pochi come i Bonus vista, idrico e case green.

I Bonus dedicati alle famiglie da richiedere nel 2024

Tra le spese più onerose per i cittadini ci sono quelle legate alle utenze domestiche. Ecco perché la Manovra 2024 ha rinnovato il Bonus in bolletta dedicato alle famiglie che vertono in condizioni di difficoltà economica e il Bonus sociale per i nuclei con ISEE entro i 15 mila euro o 30 mila se numerosi.

Tra gli incentivi del 2024 troviamo anche la Carta Acquisti Ordinaria del valore di 40 euro al mese e la Carta Dedicata a Te con un importo superiore, includendo anche il Bonus trasporti e carburante. Confermato il Bonus bollette per i servizi di rete telefonica con uno sconto del 50% sul canone con riduzione da 19 a 9,50 euro. L’ISEE massimo per ottenere questa agevolazioni è di 8.112,23 euro.

Passiamo a due nuove misure introdotte dal Governo a sostituzione del Reddito di Cittadinanza. Il Supporto per la Formazione e il Lavoro dal valore di 350 euro dedicato agli occupabili e l’Assegno di Inclusione dal valore minimo di 480 euro rivolto ai nuclei con figli minorenni, over 60, disabili e in condizioni di svantaggio sociale. Il limite ISEE da rispettare è di 9.360 euro.

Citiamo, poi, il Bonus conto corrente a zero spese richiedibile dai pensionati con reddito entro i 18 mila euro all’anno e ISEE entro gli 11.600 euro. Arrivata anche la conferma del Bonus Psicologo con un aumento dell’importo a 1.500 euro per chi ha ISEE entro i 15 mila euro e del Bonus Asilo Nido per chi ha bimbi con meno di 3 anni.