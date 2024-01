Elisabetta Gregoraci, finalmente arriva la confessione a cuore aperto: tutto sta tornando come prima

Elisabetta Gregoraci non ci sta e decide subito di rivelare tutto: ecco la sua confessione a sorpresa, finalmente è stata fatta chiarezza.

Negli ultimi giorni è stata accusata di essere in tv grazie a Flavio Briatore: così la stessa showgirl e conduttrice tv non le ha mandate a dire. Ormai protagonista di format di successo tra Rai e Mediaset, la donna cerca di essere anche una mamma ricca di valori per crescere al meglio il figlio Nathan Falco. Ecco la sua confessione a sorpresa che ha lasciato tutti senza parole.

In diverse occasioni è stata criticata per la sua vita mondana insieme al noto imprenditore, Flavio Briatore. Ma ora Elisabetta Gregoraci ha voluto finalmente chiarire certe dinamiche. Si tratta di un momento decisivo della sua carriera, intenta a continuare ad allietare i telespettatori da casa: d’altronde, ha dovuto sempre dimostrare le sue qualità sul palco, e non sembra essere finita qui.

Elisabetta Gregoraci, la verità viene a galla: l’annuncio decisivo

La conduttrice si prepara a vivere un avvenimento speciale, grazie al quale potrà cullare ancora i suoi sogni senza lasciarsi distrarre dai commenti poco eleganti che hanno toccato da vicino la sua carriera. Ma qual è l’annuncio che riguarda un aspetto in particolare della sua vita?

Stiamo parlando di una novità davvero importante per il prosieguo della sua carriera. Elisabetta Gregoraci sarà protagonista su Rai2 con il programma Made in Italy. La notizia è stata condivisa sul suo profilo Instagram: presto tornerà con lo show insieme a Gigi e Ross. Nonostante il traguardo, la conduttrice è da sempre pungolata per la sua ex storia d’amore con il potente imprenditore Flavio Briatone.

In tanti l’hanno accusata di ottenere favoritismi per i suoi successi. La donna ha recentemente svelato a Il Corriere della Sera tutta la sua disapprovazione: “Mi ha fatto ridere, ma anche arrabbiare. Non sapeva che avrei fatto questo programma”. I due sono separati ormai dai sei anni, ma i rapporti sono ancora ottimi anche per la felicità del figlio Falco. All’inizio ha ammesso che la sua relazione con Briatore l’ha aiutata, ma la sua carriera è poi andata avanti per suoi meriti.

Una donna intraprendente e lavoratrice: la Gregoraci ha rivelato che non ha assolutamente problemi a pagare le bollette, ma le difficoltà non sono mancate negli anni. Ha iniziato a frequentare gli ospedali fin da subito, quando ha assistito la mamma per le varie cure a cui si è sottoposta. La sua è stata una vita abbastanza intensa e non ha mai amato ricevere critiche gratuite, nonostante sappia di essere un personaggio nell’occhio del ciclone.