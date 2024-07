I mercati azionari americani continuano ad aggiornare i massimi storici

Continua la corsa al rialzo dei mercati azionari americani che aggiornano i massimi storici. Cosa potrebbe accadere fino a fine anno a Wall Street?

La situazione dell’economia e gli effetti sui mercati azionari

La crescita economica positiva ma in raffreddamento e l’inflazione in diminuzione hanno fornito un contesto favorevole per le azioni, con l’S&P 500 e il Nasdaq che hanno registrato nuovi massimi storici questa settimana. L’inflazione continua a calare, con l’indice dei prezzi al consumo (CPI) in aumento del 3,0% su base annua a giugno, il livello più basso da marzo 2021. L’inflazione dei prezzi all’ingrosso, misurata dall’indice dei prezzi alla produzione (PPI), è salita al 2,6% a giugno, sopra le aspettative del 2,3%. Tuttavia, gran parte dell’aumento è dovuto all’aumento dei margini dei grossisti, che tendono a essere sostenibili solo quando la domanda finale è sufficientemente forte. L’inflazione moderata dovrebbe mantenere la Federal Reserve (Fed) sulla strada per tagliare i tassi entro la fine dell’anno.

La stagione degli utili è iniziata questa settimana con grandi aspettative. La crescita degli utili per l’S&P 500 è stimata all’8,8% per il secondo trimestre, il ritmo più veloce dal primo trimestre del 2022. La crescita degli utili dovrebbe estendersi, con otto degli 11 settori previsti per riportare una crescita annua. Una performance di utili più ampia potrebbe aiutare i settori in ritardo a recuperare terreno rispetto alle azioni tecnologiche e dei servizi di comunicazione, che hanno guidato i mercati verso l’alto.

Il mercato del lavoro mostra segni di raffreddamento, con il tasso di disoccupazione al 4,1%, in aumento rispetto al minimo post-pandemia del 3,4% e ora anche sopra la previsione della Fed del 4,0% per il 2024. Un ulteriore aumento della disoccupazione potrebbe mettere pressione al ribasso sulla crescita salariale.

I mercati azionari statunitensi sono saliti nella prima metà del 2024, guidati da un guadagno del 15,3% nelle azioni a grande capitalizzazione. L’entusiasmo per l’intelligenza artificiale (AI), insieme a una robusta crescita dei profitti, ha sollevato le azioni tecnologiche e dei servizi di comunicazione.

I tassi di interesse sono aumentati nella prima metà dell’anno, mettendo pressione sui bond di alta qualità. La crescita economica resiliente ha sostenuto gli emittenti di qualità inferiore, portando i bond ad alto rendimento degli Stati Uniti e il debito dei mercati emergenti a guadagni modesti. Dopo i rialzi dei tassi per combattere l’inflazione, la Banca Centrale Europea (BCE) e la Banca del Canada (BoC) sono state le prime tra le banche centrali del G7 a ridurre i tassi di interesse. Dopo diversi mesi di inflazione superiore alle aspettative all’inizio del 2024, l’inflazione negli Stati Uniti ha ripreso la sua tendenza al ribasso nel secondo trimestre.

Le azioni internazionali sono aumentate nella prima metà del 2024, con le azioni dei mercati emergenti che hanno superato le azioni a grande capitalizzazione internazionali dei paesi sviluppati. Il sostegno fiscale dalla Cina ha aiutato le azioni dei mercati emergenti, mentre la crescita economica in miglioramento in Europa e la forte crescita dei profitti aziendali in Giappone hanno aiutato le azioni internazionali dei paesi sviluppati, parzialmente compensate da un dollaro USA più forte.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Le quotazioni hanno aggiornato i massimi storici,. Per le prossime settimane, quindi, tutto dovrebbe procedere come da scenario già probabile. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 5.700.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 4.901,99 potrebbe favorire un’inversione ribassista.

Lettura consigliata

Quanto costa a luglio un mutuo casa di 120.000 euro a tasso fisso? La mossa intelligente di informarsi prima per non avere sorprese poi