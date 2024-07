È in arrivo la Luna Piena che trasforma 3 segni in intellettuali, facendogli fare affari d’oro. E anche l’amore brillerà

Quando si è in vacanza, non avendo il problema della routine quotidiana, ci si distrae in tanti modi. Ad esempio, leggendo l’oroscopo per capire cosa, il destino, riserva al nostro segno zodiacale. Molto dipende anche dai movimenti lunari e tra poco arriva la Luna Piena.

Cosa prevede l’oroscopo del vostro segno zodiacale per questa estate ormai iniziata da un mese? Sono buone notizie o dovrete fare i conti con delle previsioni avverse? Vi entreranno più soldi o conoscerete, finalmente, il grande amore?

Ognuno, probabilmente, avrà già scrutato le stelle. Magari, non direttamente, ma leggendo gli articoli di chi lo fa per professione. Spesso, sono articoli che si leggono per curiosità, senza crederci fino in fondo. Almeno, così si dice pubblicamente, salvo poi, magari, farsi condizionare da certe indicazioni. Non è vero, ma ci credo, vi verrebbe da sintetizzare. L’oroscopo, certo, è generico, nel senso che non si può pretendere che, in 3 righe, si sveli tutto il destino dei nati sotto un determinato segno. Uno dovrebbe personalizzarli per averli più precisi. Il che, però, non vuol dire che non si possano avere delle indicazioni di massima.

Ecco quali saranno i segni che avranno un destino fortunato

Molte volte, sono anche i movimenti dei pianeti o della Luna a influenzare i destini dei segni. Ad esempio, questa settimana è in arrivo la Luna Piena che trasforma 3 segni regalando loro tanta fortuna.

A partire dai Pesci, che avranno una settimana davvero da fare invidia a tutti. A volte, basta davvero una ispirazione da seguire, magari comprando un Gratta e Vinci quando il sesto senso ce lo dice. Certo, si dovrebbe puntare su quello che ha più probabilità di tutti. Comunque, al di là dei soldi, saranno giorni positivi in generale, sotto ogni aspetto.

È in arrivo la Luna Piena che trasforma 3 segni cambiando la loro sorte

Anche il Leone non avrà certo di che lamentarsi grazie all’arrivo della Luna Piena. Soprattutto, per chi è single, visto che, in vista, ci sono ottime notizie sentimentali. Certo, non ci pioverà un nuovo partner tra le braccia. Dovremo, anche noi, creare l’occasione giusta, ma saremo premiati.

Infine, il Cancro è il terzo segno che godrà di giorni davvero ottimi sotto tanti punti di vista. Ad esempio, riceverete un attestato di stima da qualcuno che, finora, vi aveva sempre ignorato. E anche a livello sociale, godrete di momenti davvero belli da trascorrere con amici e parenti. Insomma, tanta serenità che non guasta mai.