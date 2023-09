I 10 motivi principali per i quali le coppie divorziano: leggi con attenzione

Vuoi scoprire quali sono le ragioni principali per cui il matrimonio non dura? Ecco i motivi per cui le coppie divorziano.

Il divorzio è una realtà che diverse coppie si trovano a dover affrontare a prescindere dalla durata della relazione: anche chi sta assieme da quasi tutta la vita a un certo punto può decidere di volersi separare.

Le ragioni per cui si può arrivare a tale decisione sono svariate e nella maggior parte dei casi non si tratta di un motivo solo, ma di tante piccole cose che contribuiscono a rendere la relazione praticamente insostenibile. In particolar modo vi sono 10 motivi per cui le coppie sposate non riescono più ad andare avanti e decidono di separarsi, e conoscere quali sono queste ragioni può aiutare a prestare maggiore attenzione a tali aspetti nella propria relazione.

Ecco i 10 motivi per cui le persone divorziano

• Una delle prime ragioni è il fatto di avere dei valori e una morale diverse o addirittura opposte: risulta troppo difficile infatti trascorrere tutte le giornate con una persona che ha una visione troppo diversa dalla propria

• Spesso manca proprio l’impegno e la voglia di costruire qualcosa assieme e ciò porta le coppie a lasciarsi

• Molte persone si sposano in giovane età e quando si è così piccoli è facile che non si abbia avuto il tempo necessario per conoscersi e per capire se si è davvero compatibile o meno

• Anche lo stile di vita dei genitori può influire su una coppia, visto che se i propri parenti non vanno per niente d’accordo, si può creare tensione anche all’interno della coppia stessa

• Anche nel caso in cui manchi sostegno da parte dei genitori si possono creare problemi, visto che ci si può sentire soli e abbandonati dalla propria famiglia

• Una ragione che causa tensione e stress è legata alle finanze personali, soprattutto quando scarseggiano, poiché si è nervosi e possono aumentare i litigi

• Una persona con cui si hanno troppi conflitti potrebbe non essere il partner ideale: vanno bene le discussioni, ma non i litigi quotidiani

• I rapporti sessuali e l’intimità fanno parte delle relazioni e quando vengono a mancare per i più svariati motivi indeboliscono il legame della coppia

• Anche quando non si hanno gli stessi obiettivi e gli stessi bisogni, una coppia non è destinata a durare a lungo

• Infine, una delle cause principali del divorzio è l’infedeltà da parte di uno dei due partner o a volte anche di entrambi