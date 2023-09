Il trucco dei supermercati per farci comprare di più: osservate bene il carrello

Attenzione quando vai al supermercato: c’è un trucco che in pochi conoscono che serve a farti spendere di più, osserva il carrello!

I supermercati al giorno d’oggi mettono in pratica tantissimi stratagemmi finalizzati a farci spendere di più. All’interno dei punti vendita, infatti, nulla è lasciato al caso. Al contrario, tutto è perfettamente studiato a tavolino.

Dalla sistemazione dei prodotti sugli scaffali alla disposizione dei vai reparti, fino ad arrivare alla scelta della musica e alla dimensione del carrello. Ogni piccolezza ha in realtà uno scopo ben preciso!

In particolare, sarebbe proprio il carrello a nascondere il trucco più subdolo di tutti. Osservalo bene: se noti questo dettaglio dovresti stare attento perché serve proprio a farti comprare più del necessario. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Il trucco dei supermercati per farci comprare di più: fai attenzione al carrello!

Lo sappiamo, eppure non riusciamo a resistere alle tentazioni! Quando andiamo a fare la spesa ogni dettaglio presente all’interno del supermercato è studiato alla perfezione per farci comprare e, quindi, spendere di più. I prodotti più costosi posizionati a metà scaffale, i giocattoli messi ad altezza bambino, i dolciumi alla cassa, la musica calma e rilassante che ci fa venire voglia di trattenerci di più nel punto vendita.

Ecco, sono tutti stratagemmi finalizzati a farci acquistare più del necessario! Fra questi subdoli trucchetti, però, ce n’è uno che in pochi conoscono. Riguarda il carrello della spesa. Osservalo bene: se ha questa forma è perché stanno cercando di farti comprare di più.

Come sappiamo, in molti supermercati i carrelli sono a dir poco enormi affinché i clienti abbiano sempre l’impressione di averlo riempito poco e di dover quindi comprare altra merce. Ma non è tutto, perché ultimamente su di essi è comparso anche un altro dettaglio che ha proprio lo scopo di farci spendere di più. Sai già di che cosa si tratta?

Non tutti lo sanno, ma le maniglie laterali o a traino possono indurci a fare più acquisti. Il motivo? In pratica, per spingere questo tipo di carrelli devi attivare i bicipiti, i muscoli che usi per avvicinare a te gli oggetti che ti piacciono. Per questo li chiamano anche ‘muscoli dello shopping’, dal momento che stimolerebbero la nostra voglia di comprare.

Se, quindi, vuoi evitare di essere colto da shopping compulsivo faresti meglio utilizzare i carrelli con le normali maniglie fatte con un unico pezzo orizzontale. Per spingerli infatti non si attivano i bicipiti, ma i tricipiti, cioè i muscoli che di solito si impiegano per allontanare gli oggetti. Di fatto, sono noti come ‘muscoli del rifiuto’ e ci aiutano a fare meno compere. Lo sapevi?