Le cose che sicuramente non sai su Clint Eastwood: 5 curiosità sull’attore

Clint Eastwood è un attore e un regista molto amato, ma noi ti diremo le cose che sicuramente non sai su di lui. Pronto per queste curiosità?

Clint Eastwood fa sempre parlare molto di sé o lo fa da tantissimo tempo. A maggio scorso ha compiuto 94 anni e ancora ha molte idee e progetti da realizzare. Ha conquistato il grande pubblico tanti anni fa come attore e per la sua straordinaria bellezza, poi ha avviato molti progetti come regista ottenendo grandissimi risultati.

Ultimamente è finito sulle pagine dei quotidiani per la morte della sua compagna, Christina Sandera, 61 anni, con cui stava da 10 anni. Poche le dichiarazioni rilasciate su questo argomento. Ma noi oggi vogliamo dirvi le cose che sicuramente non sai su Clint Eastwood. Sono delle chicche, delle curiosità che è difficile sapere.

Clint Eastwood e la sua smisurata carriera

L’attore è nato il 31 maggio 1930, quindi, ha da poco compiuto ben 94 anni. Ha iniziato a fare l’attore nel 1955, ma la grande popolarità è arrivata in Italia, quando Sergio Leone lo ha scelto per la trilogia Per un pugno di dollari (1964), Per qualche dollaro in più (1965) e Il buono, il brutto e il cattivo (1966). Divenne in poco tempo il volto dei film western e moltissime donne lo ammiravano per il suo sguardo penetrante e la sua espressione da duro. Nel 1971, Eastwood decide di intraprendere anche la carriera da regista che lo vedrà raggiungere dei traguardi molto importanti. Ad oggi è anche produttore e compositore.

Le cose che sicuramente non sai su Clint Eastwood

Veniamo ad alcune curiosità che lo riguardano. Durante la sua carriera fu assunto dalla Universal come attore a contratto, ma poi venne licenziato e sapete per quale motivo? Per il suo pomo d’Adamo molto pronunciato e per un dente scheggiato. Un’altra curiosità che riguarda la sua vita professionale è che ha rifiutato dei ruoli al cinema molto importanti come James Bond e Superman. Quando gli è stato proposto il ruolo del supereroe aveva più di 40 anni e proprio non se la sentiva di indossare una calzamaglia.

Passiamo ora alla sua vita privata. Forse non sai che ha ben 8 figli da 6 donne diverse. Di questi, solamente 4 sono stati riconosciuti subito da lui. Poi, ha il brevetto come pilota di elicottero e adora volare per allontanarsi dalla società, rimanere un po’ in solitudine e poter atterrare ovunque voglia.

Infine, dal 2003 Clint Eastwood si compone da solo le colonne sonore dei suoi film. Adora la musica e ha preso come esempio Ennio Morricone. Che dite? Sapevi queste cose su di lui?