Cosa potrebbe accadere alle azioni Italgas dopo il peggiore ribasso settimanale da oltre 4 anni?

Dopo che sul finire di maggio le azioni Italgas hanno registrato il peggiore ribasso settimanale da oltre 4 anni, la pubblicazione della trimestrale e l’outlook per il 2024 hanno dato nuova forza al titolo.

La trimestrale di Italgas e le prospettive per il 2024

Italgas, principale operatore italiano nella distribuzione del gas naturale, ha riportato solidi risultati finanziari per il primo trimestre del 2024. L’Amministratore Delegato Paolo Gallo ha sottolineato la solidità e la crescita sostenibile della società, con un aumento del 13,5% dell’utile netto, che ha raggiunto 117,6 milioni di euro, e una crescita dell’11,2% dei ricavi regolati. L’EBITDA ha toccato i 325,7 milioni di euro, mentre l’utile netto di gruppo è stato vicino ai 120 milioni di euro. La società ha già investito oltre 160 milioni di euro, destinati principalmente allo sviluppo e alla trasformazione digitale delle reti e degli impianti in Italia e Grecia, in supporto alla transizione ecologica verso il net zero.

Gli investimenti tecnici di Italgas nel primo trimestre del 2024 hanno totalizzato 160,9 milioni di euro, comprendendo la posa di 175 chilometri di condotte per la distribuzione del gas. Di questi, 104 chilometri sono già in funzione in Italia e 98 chilometri in Grecia. A febbraio 2024, Italgas ha integrato circa 900 chilometri di condotte relative all’ATEM di Belluno. Il flusso di cassa dalle attività operative ha mostrato una crescita significativa, raggiungendo 342,2 milioni di euro, permettendo di finanziare completamente gli investimenti e generando un free cash flow di 140,8 milioni di euro, prima delle operazioni di fusione e acquisizione.

Italgas ha anche ridotto le emissioni di Scope 1 e 2 del 4%, grazie a una diminuzione del 14,2% dei consumi netti di energia. Paolo Gallo ha confermato l’impegno della società e dei suoi fornitori nel miglioramento delle tecnologie per la decarbonizzazione e il risparmio energetico, sostenendo lo sviluppo sostenibile e la crescita di valore del gruppo.

Le indicazioni dell’analisi grafica per il titolo Italgas

Una chiusura settimanale superiore a 4,91 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua. I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure settimanali inferiori a 4,733 €. In questo caso il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

