Cosa hanno in comune Fantozzi e Hello Spank? Il dettaglio a cui nessuno ha mai fatto caso ti sorprenderà

Sono molto poche le persone che conoscono questo legame fra Hello Spank e Fantozzi. Il dettaglio non lascia spazio a interpretazioni

Entrambi fanno parte dello scenario degli anni ’80 e il loro successo si è protratto per tutti gli anni a venire. Sono delle icone indiscusse del mondo dello spettacolo, in special modo del cinema e della televisione, che ancora oggi solo a nominarle fa venire in mente i bei tempi andati, di fronte a degli schermi capaci di trasmettere contenuti emozionanti e divertenti allo stesso tempo.

Fantozzi e Hello Spank, il primo un personaggio creato da Paolo Villaggio, l’altro un cane di un cartone animato nato grazie all’ingegno di Shun’ichi Yukimuro, hanno qualcosa in comune, ma in pochi se ne sono accorti. Eppure la connessione fra questi due mondi sembra esser netta, visto che c’è un’attrice che li unisce, ma senza che gli spettatori potessero accorgersene troppo.

Lei è l’attrice Liù Bosisio, celebre per aver interpretato la parte della moglie di Ugo, ovvero Pina, in particolare fu la prima a svolgere questo ruolo. L’attrice è nota nel mondo del cinema nostrano sin dai primi anni ’60, dato che ha esordito nel film “La marcia su Roma” con la regia di Dino Risi. Ma questa non è l’unica attività che la donna ha svolto nel mondo dello spettacolo e a ricordarcelo ci sono diverse immagini che ancora tutt’oggi girano in rete e sono molto ricercate da parte degli utenti.

Due mondi uniti grazie a una voce

Liù Bosisio è anche una nota doppiatrice e ha svolto questa attività per dei cartoni animati molto celebri nel nostro Paese. In particolare, è colei che presta la sua voce a Marge Simpson, la nota moglie di Homer e madre di Lisa, Bart e Maggie.

La doppiatrice, però, è anche colei che ha donato la voce a Hello Spank, il manga andato in produzione a partire dal 1979 fino al 1982. In Italia, però, visto l’immenso successo avuto, è stato riprodotto dalle tv nostrane fino ai primi anni ’90. Spank è un cucciolo di cane di colore bianco e con la testa squadrata, il quale è stato dato in regalo ad Aiko Morimura da parte dello zio, dato che lei aveva perso il suo cane poco tempo prima. La trama gira intorno a questi due personaggi, chiamati ad affrontare dinamiche quotidiane sempre più particolari.

Ma Liù Bosisio ha visto il suo successo crescere enormemente specialmente quando ha svolto il ruolo di Pina nei primi due film della saga “Fantozzi”. Qui si presentava come una donna rispettosa verso suo marito, forse anche fin troppo, dato che spesso quest’ultimo rientrava in casa e sfogava su di lei tutto lo stress che la vita esterna gli provocava. Ma non sono da dimenticare anche attimi di puro amore fra i due, fatti di tanto affetto reciproco.