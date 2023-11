Ambra Angiolini: “La cattiveria della gente…”, lo sfogo senza filtri

Ambra Angiolini parla della cattiveria della gente sui social e si lascia andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram: cosa ha detto senza freni.

Fa parte del mondo della televisione e del cinema da molti anni e conquista sempre tutti con la sua meravigliosa bellezza, Ambra Angiolini è davvero uno schianto. I suoi affezionati e tantissimi fan ogni volta che la vedono restano sempre a bocca aperta, che passi inosservata non è proprio possibile.

Quando approdò per la prima volta sul piccolo schermo non era ancora maggiorenne, sin dal subito ammaliò tutti con il suo fascino irresistibile e la sua bellezza mozzafiato. Col tempo è riuscita a farsi sempre più spazio in televisione con il suo talento come attrice e conduttrice, oggi è molto amata e seguita.

Ambra Angiolini è molto apprezzata anche sui social, conta infatti 1,1milioni di follower oggi sul suo profilo Instagram. Quotidianamente può contare sull’affetto e il sostegno di moltissimi, ma nemmeno le critiche mancano mai. Tanti sono infatti gli haters che non perdono occasione per attaccarla e criticarla, lei però cerca di non dare mai peso a ciò che di negativo le scrivono.

Sui social Ambra Angiolini si lascia andare senza freni ad uno sfogo, cosa ha detto la conduttrice

Tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram la splendida conduttrice ha riportato alcune sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista, si è poi lasciata andare ad uno sfogo social.

Nell’intervista ha raccontato che ai tempi di Non è la Rai la chiamavano ‘cicciona’, ‘scema’, ‘extralarge’ e ‘lolita’. Lei non era colta ma imparava velocemente e traduceva ‘prostit**aa’. Col tempo lei ha scelto di usare un modo gentile per dire ciò che pensa, quale? La gentilezza, a parer suo la cosa più rock nella vita.

Dopo aver riportato le sue dichiarazioni Ambra Angiolini si è lasciata andare ad un piccolo sfogo social. Ai suoi tantissimi e affezionati fan ha detto di osservare la cattiveria della gente nei commenti. Ha poi aggiunto: “Non sembra passato un giorno.” Attacchi e critiche sono sempre presenti però anche il sostegno di moltissimi fan è tantissimo.

I suoi seguaci non perdono occasione per riempirla di apprezzamenti e like, la stimano moltissimo come conduttrice e attrice e restano sempre incantati di fronte alla sua favolosa bellezza e alla sua sensualità.