Come riconoscere chi segretamente invidia la tua vita: indizi inconfutabili che puoi notare subito

Un vecchio detto afferma che l’invidia è una brutta bestia, ma si possono riconoscere le persone gelose e tenerle finalmente lontane?

L’invidia è uno dei sentimenti più negativi che un essere umano possa provare. Si tratta infatti di una profonda forma di risentimento nei confronti di qualcuno che ha di più, che è più stimato, più amato o più apprezzato rispetto a noi; oppure che ha ottenuto qualcosa che volevamo e che invece non siamo riusciti a ottenere.

Proprio in virtù del fatto che l’invidia non è un bel sentimento, molto spesso chi la prova tende a nasconderla allo scopo di non dover ammettere di sentirsi inferiore a qualcuno. Il problema principale, quindi, non è più imparare a come convivere con gli invidiosi quanto come scoprire chi sono quelli che ci circondano e che, in un qualsiasi momento, potrebbero agire alle nostre spalle per danneggiarci.

I comportamenti che contraddistinguono le persone invidiose

Gli invidiosi hanno precisi comportamenti fisici nei confronti delle persone verso cui provano tale sentimento. Per esempio evitano a tutti i costi il contatto visivo o quello fisico. Quando sono costretti a toccare o guardare negli occhi coloro che invidiano, tendono a farlo in maniera frettolosa, fredda e imbarazzata.

L’ipercriticità è un atteggiamento che mira invece proprio a mantenere le distanze tra la persona invidiosa e le persone che invidia. Sottolineare tutti gli errori fatti da queste ultime serve a sminuirle ma anche a mettersi sottilmente contro di loro. Molto spesso gli sbagli vengono evidenziati in pubblico, mentre in privato l’invidioso si comporta molto diversamente con chi invidia.

L’ipocrisia è una forma di difesa sociale che le persone invidiose mettono in atto allo scopo di non apparire tali agli occhi degli altri. In questo caso fanno tanti complimenti a coloro verso cui coltivano l’invidia. Spesso i complimenti in questione servono solo a ottenere vantaggi facendosi amico l’individui che ha una posizione migliore della loro e sfruttandolo alla prima occasione utile.

L’imitazione, si dice, è la più alta forma di apprezzamento, ma è anche un importante indizio di invidia. Le persone che copiano coloro che hanno più successo di loro lo fanno nel tentativo di ottenere gli stessi vantaggi oppure per mascherare la loro mancanza di personalità, salendo inconsciamente sul “carro del vincitore”, cioè imitando gli atteggiamenti di chi ha maggiori risultati.