Contributo a fondo perduto fino a 70.000 euro per chi ristruttura casa: chi può richiederlo

Chi può avere accesso ai fondi per la ristrutturazione della casa? Scopriamo insieme quali sono i soggetti idonei al contributo fino a 70.000 euro.

La prospettiva di ristrutturare la propria casa è un’opportunità che coinvolge molte famiglie e l’accesso a un contributo a fondo perduto rappresenta un sostegno prezioso. Ma chi può davvero beneficiare di questo vantaggio finanziario fino a 70.000 euro?

In questa panoramica, esploreremo i criteri e i requisiti che definiscono chi può richiedere e ottenere questo contributo per la rinnovazione abitativa, offrendo un quadro chiaro delle condizioni per accedere a questo fondamentale supporto economico.

Bonus casa per recupero edilizio: come accedere al contributo

La Provincia autonoma di Bolzano offre contributi per la ristrutturazione di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario. Questi aiuti economici si presentano sotto forma di contributi a fondo perduto, liberando i beneficiari dall’onere di restituire l’importo ricevuto.

Il bonus è rivolto ai proprietari che intendono eseguire lavori di recupero o ristrutturazione sulla loro prima casa. Gli importi concessi variano in base a diversi fattori, quali reddito, composizione familiare, dimensione degli interventi e ampiezza delle abitazioni. I requisiti per usufruire di questo contributo includono:

Residenza o lavoro in provincia di Bolzano per almeno 5 anni (o 3 anni per cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea).

Età minima di 23 anni per celibi o nubili senza familiari a carico.

Non possedere un’altra abitazione adeguata al fabbisogno familiare entro determinate distanze dal luogo di lavoro o residenza.

Non aver ricevuto contributi pubblici per la costruzione, l’acquisto o il recupero di un’altra abitazione.

Reddito familiare non superiore al limite massimo stabilito, verificato attraverso la Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio (DURP).

Le agevolazioni sono rivolte ad abitazioni popolari o economiche che rispettino determinati requisiti tecnici, tra cui dimensioni specifiche, conformità ai regolamenti igienico-sanitari ed edilizi, e costi di ristrutturazione non inferiori al 10% del costo di costruzione convenzionale. I lavori ammessi includono interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, nonché ampliamenti di cubatura fino al 20%.

Gli importi dei contributi variano in base a diverse variabili, come il reddito e la composizione familiare. Si collocano approssimativamente tra i 25.000 e i 70.000 euro. Tuttavia, l’importo esatto è determinato dal punteggio ottenuto durante l’approvazione della domanda e può essere verificato tramite simulazioni online o consultando un tecnico dell’ufficio preposto.

Il bonus casa a Bolzano è un’opportunità sempre attiva, consentendo la presentazione delle domande in qualsiasi momento. Tuttavia, è essenziale fornire la DURP relativa ai due anni di reddito precedenti la richiesta di contributo, secondo le scadenze stabilite. In conclusione, il contributo rappresenta un sostegno prezioso per i proprietari che desiderano migliorare le loro abitazioni, offrendo vantaggi economici significativi e agevolazioni per la ristrutturazione e il recupero edilizio.