William e Kate, il particolare retroscena legato al loro matrimonio: coinvolte 2 miliardi di persone

Il matrimonio di William e Kate è stato uno degli eventi più importanti della storia recente della Royal Family: i numeri sono sconcertanti.

Uno dei punti di maggiore forza della Royal Family inglese consiste nell’aura da favola contemporanea che avvolge tutti i suoi membri. Tra titoli nobiliari, corone, tiare, abiti da sogno e castelli meravigliosi, i Reali danno l’impressione di vivere in una storia parallela dove il tempo si è fermato.

“L’effetto favola” è particolarmente evidente in occasione dei matrimoni all’interno della Famiglia Reale. È allora che vengono concentrati tutti i maggiori sforzi per dare all’evento un enorme rilievo estetico e mediatico. Per questo motivo le nozze di William e Kate, che si celebrarono esattamente trent’anni dopo quelle di Carlo e Diana, vennero organizzate nei minimi dettagli e, per molti versi, le superarono.

Il matrimonio di William e Kate ha battuto ogni record

Il matrimonio di Carlo e Diana venne trasmesso in televisione. Si trattò del terzo evento epocale andato in onda dal momento in cui Elisabetta II era salita sul trono. Il primo naturalmente fu l’incoronazione della Regina, il secondo fu quella del Principe di Galles e, infine, molti anni dopo, arrivarono le nozze di Carlo e Diana.

Come sappiamo benissimo, Diana all’epoca del matrimonio era già estremamente famosa perché aveva attirato in maniera straordinaria l’attenzione dei media, incuriositi da questa ragazza timida e bellissima che sembrava essere distante anni luce dalla vita di corte. Ai tempi del fidanzamento, infatti, lavorava come maestra d’asilo e viveva a Londra in un appartamento condiviso con altre coinquiline.

Kate Middleton si guadagnò l’attenzione della stampa per altri motivi. Di certo, però, riuscì a conquistarsi allo stesso modo di Diana il favore e l’amore incondizionato del pubblico. Fu la prima ragazza borghese, quindi non nobile, ad entrare nella Famiglia Reale. A distanza di sette anni da quelle nozze, sarebbe poi arrivata Meghan Markle, con tutti i drammi che ne sono conseguiti.

La bellezza di William e Kate, il fatto che i due fossero sinceramente innamorati da molti anni (si conoscevano dall’università ed erano stati fidanzati a lungo) avrebbe di nuovo reso possibile la messa in scena del “sogno”. E così fu. Il loro matrimonio fu un evento mediatico di proporzioni gigantesche e, secondo i dati in possesso del Ministro della cultura dell’epoca, Jeremy Hunt, sarebbe stato seguito da 2 miliardi di spettatori.

Trent’anni prima, all’epoca di Carlo e Diana, i telespettatori erano stati “soltanto” 750 milioni. Un dato curioso: il successivo Royal Wedding, quello di Harry e Meghan, sarebbe stato seguito da 29,2 milioni di spettatori negli Stati Uniti. Mentre quello di William e Kate, sempre negli Stati Uniti era stato seguito da “solo” 23 milioni di persone.