Ballando con le stelle, la rivelazione a sorpresa su Simona Ventura: che imbarazzo

Ballando con le stelle torna al centro dell’attenzione per via di Simona Ventura e di una rivelazione che la riguarda: nessuno se lo sarebbe immaginato.

Si torna ancora una volta a parlare di Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci che sta per arrivare alla puntata di semifinale. Sempre di più si avvicina poi la finalissima, giorno in cui verrà decretato il nome del vincitore della nuova stagione.

Nel frattempo però a finire al centro della questione è stata Simona Ventura, che al momento è una delle concorrenti in gara e che pare anche essere una delle più vicine alla vittoria finale, In coppia con Samuel Peron pare, tuttavia, avere anche dei lati oscuri o che per lo meno non sono stati rivelati.

A parlare della questione è stato proprio il suo maestro che in una lunga intervista per il settimanale Nuovo si è lasciato andare ad una indiscrezione che ha lasciato tutti senza parole. Si tratta di un qualcosa che le potrebbe causare anche un certo imbarazzo: ma cosa è successo?

Simona Ventura, “Lei si imbarazza molto”: Samuel Peron ammette tutto

Insomma, le cose stanno proprio così: anche se il pubblico è abituato a vederla più forte e combattiva che mai e sempre sicura di sé, anche sulla pista di Ballando con le stelle, le cose non sono esattamente come le possiamo immaginare e a rivelarlo è stato Samuel Peron.

“So che può sembrare davvero assurdo, ma Simona è una donna che si imbarazza molto facilmente“ ha ammesso il ballerino. E ancora: “Lei è una donna che usa il suo sorriso e la sua energia travolgente per mascherare le debolezze, ma il ballo alla fine fa emergere la vera essenza di ognuno di noi”. Delle parole davvero inaspettate, che da una certa prospettiva fanno capire come la realtà sia poi davvero diversa da quella che possiamo vedere.

Detto questo, dopo la puntata scorsa in cui ha dimostrato ancora una volta le sue doti e si è anche molto emozionata per la proposta di matrimonio fatta in diretta dal suo Giovanni Terzi, il pubblico ha fatto partire il conto alla rovescia per sabato prossimo. Chissà quale sarà il ballo del nuovo appuntamento e in che modo, con il suo maestro, la Ventura cercherà di giocarsi il tutto per tutto, per arrivare alla finale da prima in classifica.