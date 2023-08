Come capire se una persona è falsa: i segnali da non sottovalutare

Le persone false esistono eccome e si possono riconoscere per diversi aspetti: ecco cosa non bisognerebbe mai sottovalutare

Esistono diverse tipologie di persone. Alcune si contraddistinguono per modi spontaneamente gentili, un’innata naturalezza e genuinità che fa sì che ci si possa fidare o al contrario molto compiti, seri, ma assolutamente non costruiti.

Altre si nascondono dietro falsa cortesia e spesso anche atteggiamenti di eccessiva modestia, goffaggine, eccetera. Altre ancora sono lo specchio della perfezione, ma in realtà sono molto false. Alcuni segnali possono essere proprio indice di falsità, ecco come scoprirli.

I segnali inconfondibili che denotano falsità

Le persone false sono intorno a noi. In realtà non sarebbe tutta farina del proprio sacco. Si tratterebbe un po’ di una questione genetica e un po’ della costruzione di quello che lo psicanalista inglese, Donald Winnicott definiva “falso sé”.

Cosa significa? Non tutti hanno la capacità naturale di adattarsi ed emergere in contesti come quelli della famiglia, scuola, lavoro. Pertanto si ricorre ad una strategia, la costruzione di una sorta di alter ego appunto, un altro sé falso che possa far sì che i legami siano preservati con gli altri senza essere esclusi. la propria personalità risulta non sufficiente a pareggiare almeno con quella degli altri, quindi un po’ con l’emulazione, un po’ con spirito di adeguamento si va a definire un’altra propria personalità.

Le persone false, però, sono manipolatrici e arroganti questo vuol dire che utilizzano gli altri per i propri scopi e non perché vogliono effettivamente avere con loro un rapporto. Inoltre, sono piene di sé e non perdono mai occasione di giudicare un’altra. Ovviamente le persone false amano mettersi in mostra. Vorrebbero ricevere complimenti da tutti sul quanto esse siano brave. Ciò è indice di una bassa autostima.

Un’altra problematica di chi è falso è quella di avere una doppia personalità che non permette di esprimere la propria vera essenza attraverso emozioni e sentimenti. Si è chiaramente incastrati in due personalità opposte e distinte che non permettono appunto di esprimersi. Si tratta di persone che hanno, per la maggiore, problemi ad esternare i propri sentimenti e costruire relazioni stabili e durature.

Chi falso cerca costantemente attenzioni negli altri. Il mettersi in mostra è infatti una caratteristica di queste persone. Una cosa che non sopportano e che quindi li manda in tilt è proprio quella di non essere assolutamente considerate da alcune persone. Vorrebbero essere sempre al centro dell’universo, pertanto non essere considerati è davvero un problema.