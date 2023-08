Caffè con la moka: commetti sempre un grosso spreco | Risparmia un sacco di soldi

Utilizzi la moka per creare un delizioso caffè? Allora fai attenzione: commetti sempre un grosso spreco se non fai questo!

Il caffè è una delle bevande più buone presenti nel nostro Paese. Non esiste alcuna persona che, almeno una volta al giorno, non desidera prenderne una tazza. C’è chi lo beve amaro, chi zuccherato, chi in vetro e chi nella tazza e così via. E poi c’è chi lo preferisce preparato nella moka e chi invece si affida alle nuove tecnologie che vedono protagoniste le macchinette del caffè: è tutta una questione di gusto.

Ma se anche voi siete ancora ancorati alle vecchie tradizioni e desiderate continuare a utilizzare la moka, dovete sapere bene che non potete assolutamente commettere un grosso errore che commettono tutti. Evitando questo errore risparmierete un sacco di soldi! Vediamo insieme di cosa si tratta.

Se utilizzi il caffè con la moka, devi evitare di commettere questo spreco: risparmierai tantissimi soldi!

Abbiamo precedentemente detto che il caffè è una delle bevande più buone di sempre, utilizzate nella casa degli italiani (vedi anche a che ora si dovrebbe bere secondo la scienza). Anche all’estero viene vista come una bevanda da utilizzare in caso di stanchezza, perché dona energia, o principalmente per affrontare al meglio la giornata. Da noi, qui in Italia, è visto proprio come uno stile di vita, un modo per poter incontrare un amico e fare 4 chiacchiere. Nel caso in cui ci dovessimo ritrovare a preparare un caffè utilizzando la moka, dovremmo essere certi di non commettere un errore che tutti sono soliti commettere: gettare via i fondi del caffè.

Quest’ultimi possono essere riutilizzati in tantissimi modi e riescono sicuramente ad evitare un grosso spreco di soldi. Vediamo insieme i motivi per cui non dovrebbero essere gettati via!

Tra i motivi più comuni troviamo i seguenti: