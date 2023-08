Il narcisista può rovinarti la vita, ma è prevedibile: usa questa strategia e lo smascheri subito

Incontrare un narcisista può rovinare la vita delle persone. Ma ci sono alcune strategie utili per smascherarlo subito, usala e ce la farai.

Hai conosciuto un narcisista e ora non sai come liberatene? Ecco un modo per riconoscere le sue mosse, prevederle e non cadere più nella sua trappola.

Il narcisista può letteralmente rovinarti la vita, ma fortunatamente c’ è una tecnica che ti può permettere di riconoscere le sue mosse in tempo, smascherarlo ed evitare di cadere nella sua trappola. E’ una persona prevedibile perchè vuole apparire sempre affascinante e pieno di carisma. Il suo obiettivo è piacere agli altri e per farlo usa delle vere e proprie strategie che gli consentono di mantenere il controllo delle persone che fanno parte della sua vita.

Il narcisista può rovinarti la vita, ecco le strategie per non cadere nella sua trappola

Il narcisista si contraddistingue infatti utilizza la sua freddezza e il suo distacco emotivo per mantenere il controllo sugli altri, senza però considerare che così ottiene solo reazioni negative e fa del male alle persone. Manipola le persone utilizzando tecniche prevedibili infatti, proprio imparando a conoscere, potrete tenere alla larga persone del genere. Sembra molto complicato mettere in difficoltà i narcisisti, ma la verità è che è più semplice di quello che si può pensare. Ecco allora come fare per colpirlo dove gli si può arrecare davvero danno”

Il narcisista cerca continuamente approvazione e consenso perché vuole che tutto ruoti attorno a lui. In alcuni casi si parla d disturbo di narcisismo patologico e non di un tratto della personalità. Quando invece è solo un modo di essere possiamo riconoscerlo facilmente. Il narcisista non cerca romanticismo e passione, ma cerca solo una presa che lo possa ammirare ed essergli devota.

Per sentirsi superiore agli altri il narcisista tende a commettere sempre lo stesso sbaglio e quindi per emergere tende a sminuire il partner e a creare dei limiti emotivi netti per non avere rapporti troppo stretti con gli altri. Per farlo utilizza alcune strategie: il love bombing ovvero tende a sembrare il partner ideale riempendo di attenzioni e parole dolci, ma poi ottenuto ciò che vuole pensa solo a se stesso. Altro modo che usa per manipolare l’altro è minarne l’autostima facendolo dubitare delle proprie potenzialità ottenendone il controllo. Tendenzialmente se ci cascate con lui potrete avere solo una relazione tossica, costantemente a rischio rottura e con una dipendenze che vi porterà solo a stare male. Una volta che riconoscete queste tecniche allora non dovrete fare altro che starne alla larga!