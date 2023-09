“Cesare e zia”: Sara Daniele col figlio di Aurora Ramazzotti in ‘tenuta da mare’

Sara Daniele si è mostrata sui social con il figlio di Aurora Ramazzotti. L’influencer in “tenuta da mare” in uno degli scatti più dolci dell’estate.

Al di là delle voci che correvano qualche tempo fa, la figlia di Pino Daniele e quella di Eros Ramazzotti sono accomunate da un legame di amicizia profondo e duraturo. Non poteva di certo mancare lo scatto estivo tra Sara e il piccolo Cesare.

Sara Deniele e Aurora Ramazzotti hanno un’amicizia fraterna. Le due passano moltissimo tempo insieme e sono come sorelle: vacanze, ricorrenze ed eventi speciali non perdono mai occasione nel ritrovarsi, il tutto condiviso sui canali social di entrambe.

La novità nella vita delle due è senza dubbio l’arrivo del piccolo Cesare, il figlio di Aurora avuto con il compagno Goffredo Cerza. È proprio durante queste vacanze estive che Sara si è fatta immortalare con il nipotino tra le braccia mentre era in tenuta da mare.

Sara Daniele con il figlio di Aurora Ramazzotti: il bel momento tra zia e nipote

Essendo come sorelle, il figlio di Aurora Ramazzotti non può che essere il nipote per Sara Daniele, una presenza importante e imprescindibile nella vita della figlia di Michelle Hunziker e adesso anche in quella di Cesare. Pochi giorni fa, le due si sono concesse una vacanza in barca con il piccolo.

Tra coccole, smorfie e gesti affettuosi, sui canali social di Sara è spuntata una fotografia tenerissima di lei che tiene in braccio il piccolo Cesare. Come si può vedere benissimo dallo scatto, la Daniele indossa una giacca leggera scura mentre il figlio di Aurora è in perfetta tenuta da mare: costumino arancione e bandana a riporto per parare la testa dai raggi solari.

Aurora e Sara, insieme a Goffredo e Cesare, hanno approfittato per queste belle giornate estive per rilassarsi qualche giorno in barca. Per chi non lo sapesse, è stata proprio la Daniele a far conoscere Goffredo ad Aurora. Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 2017 e da quel momento non si sono più separati.

Per quanto riguarda l’amicizia tra Aurora e Sara questa va avanti da ancora prima ed è nata un po’ per caso. Lo ha spiegato la stessa Ramazzotti in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera quando le due si sono parlate al telefono per la prima volta tramite Leonetta Fendi.