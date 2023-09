Chi è l’italiana che diventerà Regina di Danimarca: tutto su Maria Chiara di Borbone

Un’italiana sta per diventare Regina di Danimarca: ecco chi è Maria Chiara di Borbone, la ragazza che avrebbe rubato il cuore al principe.

A quanto pare è colei che ha rubato il cuore del principe, nonché erede al trono del regno dell’affascinante Paese del nord Europa. Lui si chiama Christian ed è il primogenito della principessa Mary e del principe Frederik, nipote dell’attuale monarca.

La futura regina di Danimarca che potrebbe ereditare il trono di Margherita II è nata in Italia, e si chiama Maria Chiara di Borbone. Scopriamo di più su di lei.

Chi è Maria Chiara di Borbone, l’italiana che diventerà Regina di Danimarca

Gli appassionati di cronaca rosa in questi giorni sfogliano con entusiasmo le pagine delle riviste di gossip, e coloro che nutrono da sempre un interesse per le vicende delle royal family di tutta Europa già aspettano i fiori d’arancio: potremmo essere di fronte a una storia d’amore reale degna di una favola d’altri tempi.

Ebbene sì, due celebri membri di due famiglie reali diverse potrebbero essersi innamorati l’uno dell’altra. Si tratta del nipote della Regina Margrethe II di Danimarca, il principe Christian, e di una ragazza italiana di sangue blu. La stirpe reale danese potrebbe ben presto fondersi con quella italiana. Sarebbe un evento più unico che raro che non si verifica da secoli.

La regina di Danimarca Margherita II infatti, figlia maggiore di re Federico IX e della regina Ingrid, è salita al trono il 14 gennaio 1972, dopo la morte di suo padre, che si era gravemente ammalato. Il suo motto è da sempre “L’aiuto di Dio, l’amore del popolo, la forza della Danimarca”.

Quando passerà a miglior vita a lei succederà suo figlio Frederik, e a lui Christian. Il principe Christian dunque è attualmente il secondo in linea di successione al trono danese. Secondo tanti rumors il principe avrebbe una relazione con la principessa Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie. Sapete di chi si tratta? Maria Chiara di Borbone è la duchessa di Castro, figlia minore del principe Carlo, ovvero il pronipote di Francesco II, che è stato l’ultimo monarca del regno delle Due Sicilie.

Maria Chiara è duchessa di Capri e di Noto, ed nata a Roma il 1° gennaio 2005, e, come si legge nel sito ufficiale della famiglia reale, https://realcasadiborbone.it, Maria Chiara di Borbone vanta diverse onorificenze, tra cui Dama di Gran Croce di Giustizia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, e Dama dell’Insigne Real Ordine di San Gennaro.

A quanto pare i due si conoscono sin da bambini e gli esperti di gossip sono pronti a giurare che da alcuni mesi i due abbiano deciso di far coppia fissa, soprattutto perché sono stati fotografati assieme al Gran Premio di Montecarlo in una foto di gruppo. Tuttavia poche ore fa Maria Chiara di Borbone ha voluto smentire i rumors in un post, apparso sulla sua pagina ufficiale di Instagram, chiarendo che tra loro è solo amicizia.