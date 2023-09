Luca Argentero mostra i pettorali al mare, le fan dell’attore perdono la testa: “La perfezione”

Luca Argentero si sta godendo le vacanze al mare. Con un video l’attore ha avuto modo di mostrare il suo fisico statuario: fan in visibilio.

Tra i vip del jet set italiano che si stanno godendo le vacanze troviamo sicuramente Luca Argentero. L’attore italiano è in vacanza con la compagna Cristina Marino ed in questi giorni sta aggiornando i suo fan con video e foto. Uno degli ultimi contenuti postati ha mandato le fan in visibilio: per tutte è la perfezione.

Cristina Marino e Luca Argentero sono sempre più affiatati e lo si evince dalle foto che stanno pubblicando in questi caldi giorni di vacanza. La coppia si sta godendo del meritato relax insieme ai loro bambini Nina Speranza e Noè Roberto. La meta scelta per questi giorni di mare, invece, è la bellissima Puglia con i due che stanno passando una stagione estiva all’insegna dell’amore e di scatti in grado di far impazzire tutti i followers. Sono tantissimi i seguaci che sostengono la coppia, nonostante Argentero alle spalle si lasci relazioni burrascose.

La passione e la sensualità tra i due però sembra essere davvero unica, tant’è che la Marino ed Argentero non passano un giorno senza dedicarsi qualcosa su Instagram. L’attrice infatti ha postato una foto del merito ed ha scritto “Pensami“. Inoltre quando Luca pubblica qualcosa sul suo profilo è sempre pronto il commento di Cristina, pronta a dedicare una frase o una semplice emoji del fuoco. In queste ore la Marino però non ha potuto nascondere un po’ di gelosia, complice anche la bellezza del marito nell’ultimo contenuto pubblicato.

Luca Argentero, il video fa impazzire i followers: “Sei pazzesco”

Sono tantissimi gli italiani che aspettano di vedere Luca Argentero nuovamente nei panni di Andrea Fanti nella terza stagione di Doc – Nelle Tue Mani. La serie televisiva ha convinto il pubblico del servizio pubblico, che però dovrà aspettare ancora una bel po’ per gli episodi inediti. Infatti i nuovi episodi dovrebbero essere trasmessi per la prima volta a gennaio 2024.

Nel frattempo però Argentero sta tenendo aggiornati i suoi fan e l’ultimo video pubblicato ha mandato Instagram in visibilio. Infatti Luca Argentero ha pubblicato un brevissimo video in cui si vedono i suoi pettorali scolpiti con l’attore che sorride e la sua Cristina Marino che prende il sole. Le fan hanno quindi subito commentato il post. Mentre una utente ha scritto: “Meglio che non commento, se no mi bloccano“, un’altra ha contestato l’uso dei filtri: “Se li usate anche voi fighi, ci consoliamo tutti“.

Ovviamente non è mancato nemmeno il commento della Marino che ha semplicemente postato un emoji con gli occhi a cuoricino. Insomma l’attore, dopo anni di carriera, continua ad essere amatissimo, specialmente in un mondo come i social.