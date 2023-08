C’è già la classifica finale della nuova Serie A: controlla a che posto è la tua squadra

La Serie A è partita già forte con risultati esaltanti per le big d’Italia: ecco la nuova classifica, a che posto sta la tua squadra del cuore? Scoprilo con noi

Saranno mesi entusiasmanti con la voglia immensa di assistere alle nuove sfide di Serie A. Il calcio italiano sta tornando ai vertici europei anno dopo anno, ma il percorso è tortuoso e ricco di insidie. Ora la concorrenza spietata dell’Arabia Saudita ha riprogrammato le dinamiche con tanti big che hanno lasciato negli ultimi giorni l’Italia. Ecco chi vincerà il nuovo campionato italiano, la classifica tutta da scoprire.

Saranno settimane entusiasmanti tutte da vivere in Serie A. Un momento decisivo per lavorare in ottica futura con gli ultimi colpi in arrivo in Italia. Ecco la nuova classifica già studiata in vista dei prossimi mesi avvincenti con le big italiane, che vorrebbero continuare ad essere protagonista anche in campo europeo. Uno studio oculato per prevedere quello che succederà da qui fino al prossimo maggio.

Classifica Serie A, ecco chi potrà vincere il campionato italiano

Una voglia davvero immensa di continuare a respirare calcio in Italia. Tante le iniziative dei tifosi delle compagini italiane che non vedono l’ora di sostenere la propria squadra del cuore. Il calciomercato ha regalato qualche colpo davvero importante con il Milan che è diventata la regina della sessione estiva dopo l’addio eccellente di Sandro Tonali.

Così nelle ultime ore il Cies Fotball Observatory ha pubblicato l’ultimo report settimanale con la classifica dei 69 campionato di calcio sparsi per il mondo. Il tutto è stato calcolato in base all’esperienza dei giocatori tra titolari e panchinari. Un calcolo ponderato grazie ai minuti disputati dai giocatori in partite ufficiali tra club e Nazionale arrivando ad un punteggio massimo di 100.

In Serie A vediamo nelle prime due posizioni, Napoli e Inter, che hanno lo stesso livello di esperienza per quanto riguarda i titolari con un valore di 72.7. Per la panchina troviamo i nerazzurri in leggero vantaggio rispetto ai partenopei con un indice di misura tra 47.1 a 44.7. Al terzo posto troviamo la Juventus con un valore dei titolari che si aggira a 67.7, mentre la panchina a 44.7.

Ecco la classifica totale:

1. Inter – 72,7

2. Napoli – 72,7

3. Juventus – 67,7

4.Milan – 66,3

5. Roma – 65,9

6. Lazio – 64,2

7. Fiorentina – 63,9

8. Atalanta – 57,9

9. Torino – 56,6

10. Bologna – 54,9

11. Salernitana – 50,8

12. Monza – 50,3

13. Udinese – 50

14. Genoa – 49,2

15. Sassuolo – 48,4

16. Lecce – 48,1

17. Empoli – 47,5

18. Hellas Verona – 46,2

19. Cagliari – 45,9

20. Frosinone – 35,5