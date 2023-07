Calciomercato Juventus, Allegri costretto ad un sacrificio incredibile: presto l’addio ufficiale

La Juventus tratta un affare di mercato che potrebbe seriamente essere il colpo dell’estate: asse caldo col Barcellona, scambio possibile

Il calciomercato estivo è sempre un periodo di grandi incertezze e cambiamenti per le squadre di calcio, e la Juventus non fa eccezione. Quest’anno, tuttavia, sembra che il club possa essere privato di uno dei suoi top player, e potrebbe essere coinvolto in un affare che attira l’attenzione di molti appassionati di calcio.

Il calciomercato è sempre una fonte di emozioni e sorprese, e quest’anno la Juventus sembra essere al centro dell’attenzione. Sono tante le possibili alternative per rinforzare la squadra di mister Allegri, che senza dubbio ha bisogno di un centrocampista da affiancare a Rabiot. Sfumato il colpo Milinkovic Savic diretto in Arabia, l’attenzione potrebbe virare verso La Liga. Intanto si tratta anche per i possibili colpi in uscita per poter dare credito all’arrivo di un centrocampista.

Vlahovic, prima di tutti, è oggetto di interesse del mercato bianconero e delle big d’Europa. Tra queste, soprattutto il Paris Saint Germain ha manifestato il suo interesse per rilanciare l’attaccante serbo che non ha convinto alla Juve. Intanto, oltre a Dusan, c’è il rischio che la Juventus perda anche un altro top player, fondamentale per gli equilibri della squadra.

Calciomercato Juventus, scambio pazzesco col Barcellona

I rumors di mercato che circolano attorno all’addio di Vlahovic non sono gli unici e la Juventus potrebbe osservare cambiamenti drastici dalla prossima stagione. La Torino bianconera pare stia trattando un affare che tira in ballo un pezzo da novanta in arrivo dal Barcellona, il quale ha qualche chance di arrivare solo in caso di partenza di un big della Juve.

Federico Chiesa, l’ex giocatore della Fiorentina, si è unito alla Juventus nella stagione 2020-2021 e ha immediatamente dimostrato il suo valore. La sua tecnica prorompente, la velocità e la capacità di segnare gol cruciali lo hanno reso una figura fondamentale nell’organico della Juventus. Tuttavia, gli infortuni hanno rappresentato un ostacolo costante per Chiesa, mettendo in dubbio la sua continuità sul campo.

Questa discontinuità ha costretto la società a rivedere la sua posizione, a maggior ragione per il fatto che il giovane attaccante potrebbe sbloccare l’arrivo di un top player verso i bianconeri.

Secondo alcune fonti vicine al club, potrebbe essere proprio Chiesa la chiave per un’altra importante operazione di mercato per la Juventus. La Vecchia Signora avrebbe espresso interesse verso il centrocampista ivoriano ex Milan, Franck Kessié, che è considerato uno dei migliori giocatori nella sua posizione. Franck, oltretutto, conosce molto bene la Serie A dopo gli anni di crescita fra Atalanta e Milan, che lo hanno portato a raggiungere la preziosissima piazza blaugrana.