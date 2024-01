Canone Rai, attenzione alla scadenza del 31 gennaio: chi non dovrà pagare

Nessuno lo ama, né tantomeno lo vuole. Ma nessuno può farne a meno. O meglio, quasi. Ecco chi può non pagare il canone Rai a fine gennaio.

Il canone Rai, o Tv di Stato che dir si voglia, come tutte le tasse è una nota dolente per gli italiani. Sicuramente è tra le meno onerose, eppure è tra le più odiate. Tant’è che da decenni, ogni scappatoia è buona per non pagarla. E visto l’altissimo tasso di evasione da parte dei cittadini, il Governo si è dovuto arrangiare e trovare una soluzione per far sì che venisse saldata da tutti, o quasi.

L’inserimento in bolletta, quella dell’energia elettrica, è stato un espediente che ha costretto gli italiani a pagare il canone Rai in 6 rate annue (per chi ha le bollette bimestrali) che incidono poco sul budget familiare (o almeno questa è l’intenzione) e che hanno risanato quella sezione delle casse statali che ha sempre sofferto di una mancanza importante di introiti provenienti da tale imposta.

Certo è che la decisione di inserire il canone in bolletta non è proprio piaciuta a tutti. Soprattutto a chi, speranzoso di evitare l’obbligo della tassa sulla Tv, ha dichiarato di non averne in in casa e quindi si è detto esente, per diritto, da questo obolo. Peccato che il governo, ad ogni scappatoia, abbia associato una nuova postilla. Anche i PC, i tablet, e simili, infatti, sono assimilabili ai tanto tassati televisori, e dunque anche chi non guarda la Rai perché sborsa canoni su canoni per i vari servizi di streaming a pagamento, ha dovuto adeguarsi.

I pochi privilegiati esenti dal pagamento del canone Rai

Nonostante l’automatizzazione del regolamento e l’imposizione della tassa nella bolletta che nessuno può permettersi di non pagare, ci sono ancora persone che il canone Rai lo saldano al 31 gennaio, data storica di scadenza dell’imposta, in unica soluzione. Per effettuare il pagamento con questa modalità è necessario farlo con F24 in banca oppure online, nelle sezioni apposite degli home banking.

Tuttavia, c’è qualche categoria di persone che sono esenti da questa tassa: gli anziani over 75 con reddito basso, che non superi gli 8000 euro l’anno, e chi non possiede né una Tv né un PC. Il che è piuttosto strano, visti i tempi che corrono, ma non è detto che non ci siano persone che a casa non hanno apparecchi televisivi e non possiedono nemmeno un piccolo computer portatile.

Esenti anche i diplomatici, i funzionari e impiegati dei consolati e i militari non italiani. Per tutti gli altri, l’imposta rimane. Anche se il Governo ha varato ufficialmente la nuova cifra: 70 euro invece dei 90 costati finora. Pagabili in unica soluzione al 31 gennaio oppure in due rate da 35 euro ciascuna: la prima entro fine gennaio, la seconda entro il 31 luglio 2024.