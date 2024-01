I dati personali che vengono resi pubblici ma che tutti credono coperti da privacy

I tuoi dati personali non sono coperti da privacy, ecco perché: l’esperto spiega come proteggere le nostre generalità.

Oggi la nostra vita è sempre più pubblica, grazie alla presenza di tantissimi social network. Sono poche le persone che preferiscono non iscriversi a Facebook, Instagram e altre piattaforme, perché ormai siamo tutti contagiati un po’ dalla mania di popolarità. Nonostante ciò ci sono ancora persone che tengono alla propria privacy e non vogliono sbandierare la propria vita e i propri dati a chiunque.

Purtroppo ci sono diverse strategie oggi per violare la nostra privacy, anche se non gli abbiamo dato alcun consenso di utilizzare o condividere i nostri dati. Numero di cellulare, nome, cognome e perfino indirizzo di casa e altre generalità molto personali vengono utilizzate chissà per quali fini. Ecco cosa dice l’esperto avvocato sulle nostre informazioni personali, che non sono più poi così personali, e come si possono violare in modo assolutissimamente legale. E i social network e gli hacker questa volta non c’entrano proprio nulla.

Dati personali che pensiamo coperti da privacy, ma invece non lo sono

L’avvocato social Angelo Greco ha spiegato che chiunque può sapere dove viviamo e questo fatto non è per niente rassicurante. Anzi, si apre uno scenario che ci mette tutti in allarme, perché se qualsiasi persona può scoprire qual è il nostro indirizzo, possiamo essere vittime di malintenzionati. Questo, visti i fatti che leggiamo spesso nei giornali, ci mette decisamente nel panico. Ma i dati che pensiamo essere coperti da privacy come saltano fuori?

L’avvocato ha spiegato che si può ottenere un certificato di residenza di una determinata persona semplicemente rivolgendosi al Comune. “Si tratta di un dato pubblico – spiega – e voi non saprete mai chi sta indagando su di voi perché il Comune non può dirvelo. Chiunque può sapere quali sono le case intestate a voi, basta andare all’Agenzia delle Entrate per chiedere un documento, una visura su tutti i vostri immobili”.

Qualsiasi persona può scoprire anche se stiamo pagando i nostri debiti e per questo basta recarsi alla Camera di Commercio e vedere se ci sono protesti contro di noi. Si può sapere anche quanto vale la nostra casa, come spiega l’avvocato Greco. In conclusione, ci si può rivolgere presso questi uffici pubblici per avere informazioni sulla vita personale, in termini di generalità, di chi si desidera: non siamo dunque così al sicuro come pensiamo, anche se decidiamo di non iscriverci ai social network e sbandierare la nostra vita privata ai 4 venti.