Oroscopo dell’amore 2024, per questi due segni ci sarà un forte scossone

L’oroscopo dell’amore per il 2024 parla chiaro: due segni zodiacali sarebbero pronti a una svolta nella loro vita sentimentale nell’anno appena iniziato. Vediamo quali sono.

Molti quando fanno una nuova conoscenza sono incuriositi dal suo segno zodiacale di appartenenza, convinti che questa informazione possa rappresentare una “scorciatoia” per capire quasi subito quale sia il suo carattere. Raramente, infatti, non c’è una corrispondenza tra la sua personalità e quanto indicato dall’astrologia, anzi potremmo avere un quadro ancora più preciso attraverso l’ascendente.

Ora che il nuovo anno è iniziato non può che essere interessante conoscere cosa prevede l’oroscopo dell’amore per il 2024, specialmente se si è reduci da una fase difficile a livello sentimentale e si desidera una svolta. Le novità non sembrano mancare, soprattutto per alcuni.

Oroscopo dell’amore 2024: rivoluzione per il Leone

Il Leone, al pari di tutti i segni di Fuoco, ama imporsi sugli altri, difficilmente è disposto a cambiare atteggiamento. Secondo l’oroscopo dell’amore, nell’anno che ci siamo da poco lasciati alle spalle molti rapporti sono stati messi in discussione, c’è infatti chi sembra avere preso coscienza di avere di fronte una persona totalmente diversa rispetto al passato, quasi un estraneo. A volte sarebbe bene mettere da parte l’orgoglio ed evitare scontri non così necessari.

Lasciarsi andare troppo potrebbe rivelarsi un errore. Specie per chi ha iniziato una relazione da poco, non è certamente il momento per fare progetti a lunga scadenza a livello sentimentale. I single potrebbero invece provare un’attrazione fortissima per qualcuno conosciuto per caso e diverso da chi era presente nella propria vita in passato. Agire con impeto potrebbe non essere l’ideale, anche in questo ambito un po’ di razionalità potrebbe rivelarsi provvidenziale.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, da tempo c’è chi si sente insoddisfatto e tentato di dare una svolta drastica alla professione. Chi sarà indeciso su come agire potrebbe ricevere una proposta interessante, che sarà quasi impossibile rifiutare. Chi vuole mettersi in proprio perché stanco di dipendere dagli altri non dovrebbe indugiare, difficilmente ci si pentirà di averlo fatto.

Amore in arrivo per la Vergine

A differenza del Leone, la Vergine è un vero segno di Terra, che cerca sempre di ponderare ogni mossa. L’oroscopo dell’amore 2024 però è deciso: ora che c’è la consapevolezza che chi si amava in passato abbia inciso in maniera negativa, è bene archiviare definitivamente le sofferenze e guardare al futuro. La svolta non è lontana, anzi potrà arrivare attraverso un colpo di fulmine, cosa in cui raramente i nativi credono, ma ci sarà modo di essere stupiti dai fatti.

Un’avventura potrebbe così trasformarsi presto in un’attrazione davvero appagante. Nubi all’orizzonte, invece, potrebbero esserci per alcune coppie, soprattutto a causa di ingerenze esterne. Passata la maretta, tuttavia, sarà possibile fare progetti per il futuro, pensare a matrimonio e figli potrebbe essere davvero possibili.

Per quanto riguarda la professione, chi è soddisfatto potrà proseguire sulla stessa strada senza grossi intoppi. Chi vorrà comunque variare e indirizzarsi verso nuovi progetti non resterà deluso, anche se agire con cautela almeno nella fase iniziale sarebbe ideale. Il sesto senso di cui sono spesso dotati gli appartenenti al segno potrebbe permettere di sbrogliare le situazioni più difficili: sia sul lavoro sia in amore, in ogni caso si cadrà in piedi.