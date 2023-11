Campagna cancellazione debiti 2024: la normativa che ti restituisce la libertà il prossimo anno

Il 2024 è visto come l’anno per la cancellazione dei debiti e delle cartelle esattoriali. Ecco cosa succederà nei prossimi mesi.

Cancellare i debiti è uno dei pensieri più angoscianti di molte persone che, a causa di situazioni di difficoltà economica, non riescono ad estinguerli regolarmente. In questo particolare e difficile momento economico, molte famiglie si ritrovano nella condizione di dover capire come poterli eliminare e ripristinare l’equilibrio del bilancio familiare.

Il modo più veloce per cancellare legalmente un debito è ovviamente pagare. Questo può avvenire in un’unica soluzione o con la rateizzazione dello stesso debito. La seconda è un’ottima soluzione per chi deve affrontare un esborso di denaro e si ritrova in una situazione economica difficile. Le leggi in vigore permettono, infatti, di rateizzare facilmente il pagamento tramite il portale online dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il massimo della rateizzazione del debito è di 72 rate mensili, che possono allungarsi eventualmente a 120 in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Se il debitore dovesse ritrovarsi in una condizione particolarmente critica, può essere richiesta una proroga della rateizzazione del debito di un massimo di ulteriori 72 rate.

Legge sul sovraindebitamento: come cancellare un debito nel 2024

Un’altra opzione valida per cancellare legalmente un debito è l’accordo con i creditori che, nel caso venisse accettato, potrebbe risolvere definitivamente la situazione di difficoltà in cui verte il debitore. Le famiglie che si ritrovano in una grave condizione economica e non riescono più a risanare i debiti accumulati nel corso del tempo, poi, possono ricorrere alla legge sul sovraindebitamento.

Quest’ultima opzione permette di pagare i debiti in maniera agevolata, con tempistiche e modalità adattate alla singola situazione del debitore. Possono accedere al sovraindebimento i normali cittadini, i liberi professionisti, gli imprenditori commerciali, i piccoli imprenditori non soggetti al fallimento, i soci di Snc e Sas e i familiari dei sovraindebitati.

Oltre a questa opzione, il debitore può richiedere anche l’eventuale annullamento in autotutela del debito, del quale è possibile fare domanda direttamente all’Ente creditore, ma non all’Agenzia delle Entrate sezione Riscossione. La sospensione deve essere richiesta entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale e può essere totale o parziale. Infine, l’annullamento può essere richiesto anche su istanza al giudice e comporta l’obbligo di rimborso totale o parziale di eventuali somme già pagate ma non dovute.