Bonus busta paga fino a 1.939 euro in base al ruolo contrattuale: la data ufficiale di accredito

Nuovo bonus in arrivo nella busta paga dei lavoratori. Ecco quali sono le date del pagamento e a quanto ammonta.

A dicembre i lavoratori appartenenti al settore della Pubblica amministrazione con contratto a tempo indeterminato, riceveranno in anticipo un importante aumento di stipendio. Alcune indiscrezioni raccolte da Aspmi (Associazione sindacale professionisti militari), rivelano in anticipo la notizia, confermata anche da Noipa che dichiara di aver completato in tempo le procedure.

Si tratta di una somma pari a 6,7 volte quello dell’importo dell’indennità di vacanza contrattuale percepita nel 2023. La previsione è contenuta nel decreto fiscale di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre scorso. Il DDL Bilancio prevede anche lo stanziamento di oltre 7 miliardi di euro per i rinnovi contrattuali che dovrebbero garantire aumenti del 6 per cento sugli stipendi.

Di queste risorse, 2 miliardi saranno impiegati per garantire una somma aggiuntiva in busta paga già nel mese di dicembre. I dipendenti delle amministrazioni statali con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, potranno beneficiare di una somma aggiuntiva. Riceveranno, infatti, entro dicembre un assegno che prende come riferimento l’indennità di vacanza contrattuale.

Quali sono le somme spettanti per i dipendenti statali

Poiché si tratta di un aumento percentuale, l’importo varia a seconda della tipologia di contratto del dipendente e della sua normale remunerazione. Chi guadagna di più, quindi, riceverà l’incremento maggiore in busta paga. Laddove con il pagamento degli arretrati si superi la soglia dei 1.923 euro o 2.692 euro lordi richiesta per godere del suddetto bonus, non sussiste alcun problema in quanto si potrà beneficiare comunque dell’aumento.

Noipa ha confermato che erogherà le somme nel mese di dicembre direttamente in busta paga. La richiesta di tale organizzazione proviene direttamente dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e da Ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo. Non è ancora confermato se Noipa riuscirà in tempo ad accreditare i soldi contestualmente con il cedolino di dicembre dei dipendenti statali.

A causa di alcuni ritardi normali per via dei conteggi e dell’accredito in busta paga, il pagamento per la generalità dei dipendenti pubblici potrebbe non essere accostato direttamente alla tredicesima di venerdì 15 dicembre (come le indiscrezioni suggeriscono). Il bonus potrebbe, quindi, subire qualche eccezione ed essere erogato in busta paga con un cedolino straordinario successivo.