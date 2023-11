Stefano Tacconi, la guarigione è miracolosa e non per modo di dire: cosa è accaduto davvero

Una lunga battaglia prima del definitivo ritorno a casa: ora Stefano Tacconi ha raccontato un dettaglio che nessuno conosceva, ecco la verità

Un percorso riabilitivo che gli ha portato enormi benefici dopo mesi terribili vissuti sempre con la famiglia al suo fianco. Stefano Tacconi ora può tornare a sorridere almeno: ha vissuto più di un anno in ospedale per riprendersi in mano la vita di tutti i giorni. Ora ce l’ha fatta svelando così tutto anche in tv: ecco la verità a di un vero e proprio miracolo.

Per diverso tempo l’ex portiere della Juventus ha lottato tra la vita e la morte. Nell’aprile 2022 ha avuto un aneurisma e subito un’emorragia cerebrale: l’uomo è stato così ricoverato a lungo in ospedale prima dell’uscita definitiva. Sono stati mesi terribili lottando proprio come faceva in campo: alla fine ha vinto l’ennesima partita, quella più importante della sua vita. Una testimonianza davvero emozionante quella che è avvenuta pochi giorni ai microfoni di Verissimo, ospite della conduttrice tv Silvia Toffanin.

Stefano Tacconi, la vera testimonianza sulla fede: ecco il motivo

Originario di Perugia, Tacconi ha vestito per tanti anni la maglia bianconera: si era dedicato ad altro nel post carriera da professionista. Ha svelato di sentirsi immortale dopo che in ospedale è caduto sette volte e si è affidato alla fede che è stata davvero importante nel suo percorso riabilitativo.

Un momento davvero delicato per l’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, che è tornato in gran forma dopo l’aneurisma. Ai microfoni di Verissimo ha raccontato il suo calvario con la presenza di Padre Pio che gli ha dato la forza di lottare. Su Canale5 ha raccontato che aveva qualche sentore visto che era già stanco da diversi giorni: “Avevo un grande mal di testa”.

Nei giorni precedenti al malore aveva soltanto preso delle pillole: grazie alla presenza del figlio Andrea, è stato subito soccorso mentre aveva le convulsioni.

A fine ottobre ha lasciato definitivamente l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: ha potuto così conoscere da vicino la fede di Padre Pio per tornare a vivere proprio come un tempo. Ha voluto raccontare così la sua enorme battaglia andando a Verissimo e facendo emozionare gli appassionati di calcio e non. La sua storia è un vero esempio di forza e tenacia.