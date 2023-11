Non è Natale senza la neve: se sogni di andare a sciare, queste mete fanno al caso tuo: le feste saranno più magiche

Si avvicinano le festività natalizie e arriva il tanto atteso momento del relax. Se però sogni di andare a sciare, ecco dove ti devi recare

Per quanto le temperature di questi giorni siano piuttosto pungenti, di fatto è innegabile che gli inverni non siano più freddi e nevosi come lo erano una volta. Ormai la neve si fa vedere solo di rado e non è difficile che il giorno di Natale veda un sole splendente in mezzo al cielo, quasi come se fosse primavera. Se però quest’anno speri di riuscire a mettere gli sci ai piedi, ecco dove ti devi recare!

Per moltissime persone, Natale significa solo una cosa: famiglia, buon cibo e tanta neve con cui giocare e divertirsi. Non tutti, però, hanno questa fortuna poiché è difficile che nevichi in tutt’Italia, soprattutto al Sud e nelle zone più calde. Se quindi vuoi avere la certezza che durante le vacanze potrai goderti qualche bella sciata, devi scegliere una di queste mete: fidati di noi, non te ne pentirai.

Natale sugli sci: ecco le mete perfette

Iniziamo da Bolzano, dove c’è una delle migliori località sciistiche d’Italia, Plan de Corones: qui ci sono ben 115 chilometri di piste di diverse difficoltà, nonché un sistema di innevamento artificiale davvero all’avanguardia. Sempre nelle vicinanze, imperdibile è anche la Val Gardena, soprattutto le località di Ortisei, Selva e Santa Caterina, regine dell’inverno italiano con piste per tutti i gusti e le difficoltà. Infine, sempre in Trentino Alto Adige c’è l’Alta Badia, il cui comprensorio sciistico rientra nella Sella Ronda e nel Dolomiti Superski, il parco più ampio d’Europa per quanto riguarda gli sport invernali.

A Trento, invece, bellissime sono le piste di Madonna di Campiglio, località montana ai piedi delle Dolomiti di Brenta e amata sia dagli italiani che dagli stranieri. Spostandoci in Veneto, invece, in provincia di Belluno non si può non visitare Cortina d’Ampezzo, storica località sciistica e dotata di un centro storico davvero meraviglioso, ricco anche di negozi e ristoranti di lusso.

Passando in Piemonte, in provincia di Torino c’è la bellissima Sestriere, seconda destinazione per grandezza in Italia: con i suoi 400 chilometri di piste della Via lattea, garantisce a tutti gli sciatori divertimento e adrenalina. E che dire di Livigno, in provincia di Sondrio? Con 12 piste nere, 37 rosse e 19 blu, è perfetta per tutti e ideale anche per le famiglie.