Francesca Manzini racconta le violenze subite: “Sono tornata a vivere”

Il pubblico non è riuscito a trattenere le lacrime dopo aver ascoltato il racconto di Francesca Manzini, nota showgirl vittima di violenza domestica.

Finalmente un po’ di tranquillità nella vita di Francesca Manzini, attrice classe 1990 che nel corso degli anni ha subito più di qualche disagio. Oggi gran parte del pubblico ha imparato ad apprezzarla per la sua simpatia e per le sue doti da conduttrice, che le hanno permesso di diventare uno dei volti di punta di Mediaset. Non per niente a sceglierla è stato Antonio Ricci, il quale l’ha messa alla guida di Striscia la Notizia.

Grande successo e grandi apprezzamenti da parte degli spettatori, che sono rimasti letteralmente scioccati quando hanno scoperto le vicende che hanno segnato la sua esistenza. La showgirl ha infatti spesso sofferto per via del suo rapporto con il padre Maurizio Manzini, da decenni dirigente accompagnatore della Lazio.

Proprio questo suo legame con la squadra biancoceleste lo ha portato a viaggiare per l’Italia e il mondo trascurando un po’, a detta della figlia, quella che è la sua famiglia. Questo ha fatto molto male all’attrice, la quale di recente ha però confessato un’altra verità sconcertante.

Francesca Manzini shock: il dramma della violenza subita

Fino a qualche anno fa Francesca Manzini è stata vittima di violenza domestica. Il protagonista in negativo della rivoltante vicenda è stato il suo ex fidanzato, accusato dall’attrice di essere una persona aggressiva, troppo incline ad alzare le mani. Fu un periodo da incubo per la showgirl romana che ha ammesso di essere stata anche tradita.

Confessione da brividi da parte della figlia d’arte che parlato del suo ex descrivendolo come un mostro, che si ubriacava e che le metteva le mani addosso. Poi, quando Francesca era priva di forze, usciva di casa e la tradiva. Davvero un racconto dell’orrore da parte della trentatreenne, la quale ha vissuto una giovinezza davvero difficile da mandare giù.

Ai microfoni del Corriere della Sera, ha rivelato che la svolta è arrivata quando è riuscita a trovare la propria posizione in tv. A darle la grande chance fu Piero Chiambretti che nel 2017 la inserì come presenza fissa all’interno di uno dei suoi programmi. Anche se il passato l’ha portata a perdere la fiducia nei confronti del prossimo, Francesca Manzini non ha intenzione di arrendersi: vuole trasformare la sua vita nel capolavoro che merita.