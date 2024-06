Banca Generali scende e non trova conforto nelle raccomandazioni degli analisti

Le azioni Banca Generali stanno soffrendo non poco nel corso delle ultime settimane, anche se quella appena conclusasi ha visto un accenno di ripresa. Eppure, l’andamento dei conti sta andando bene. A frenare il titolo, quindi, potrebbe essere il giudizio poco lusinghiero degli analisti che hanno un rating medio Neutro e un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 6%.

Ottimo primo trimestre per Banca Generali

Banca Generali ha chiuso il primo trimestre del 2024 con un utile netto consolidato di 122 milioni di euro, segnando un incremento del 47% rispetto agli 83,1 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. I costi operativi hanno raggiunto i 68,3 milioni di euro, con un aumento del 7,2%, includendo 1,5 milioni di euro di oneri straordinari. I costi operativi “core” sono stati di 61 milioni di euro, in crescita del 6,3%, allineandosi con la guida del piano triennale 2022-2024. Inoltre, la posizione patrimoniale e la liquidità sono ulteriormente migliorate. Le masse totali gestite e amministrate per conto dei clienti hanno toccato un nuovo massimo storico di 96,8 miliardi di euro a fine marzo, con un incremento del 12,6% rispetto all’anno precedente e del 4,3% dall’inizio dell’anno.

Questo risultato è stato spinto da solidi volumi di raccolta netta e da una performance positiva degli attivi, favorita dalla ripresa dei mercati. La raccolta netta totale del primo trimestre 2024 è stata di 1,6 miliardi di euro, crescendo dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mostrando un miglioramento nel mix di prodotto grazie all’aumento della domanda di prodotti e servizi di investimento. Ad aprile, la raccolta netta ha raggiunto 644 milioni di euro, con un aumento del 35% rispetto all’anno precedente, portando il totale cumulato da inizio anno a 2,3 miliardi di euro, un incremento del 15%.

L’Amministratore delegato Gian Maria Mossa ha sottolineato che Banca Generali sta puntando ai target del piano triennale e sta preparando un nuovo ciclo di crescita, grazie ai rapporti con aziende e imprenditori e all’impegno nello sviluppo di nuovi canali commerciali. Ha inoltre evidenziato che la crescita in tutte le aree di business è confermata dai risultati commerciali di aprile, indicando una ripresa della domanda di consulenza e diversificazione. La recente riorganizzazione della rete sta creando nuove opportunità e facilitando il reclutamento di talenti, rendendo la banca un polo attrattivo.

Le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è rialzista, ma il suo destino dipende dal supporto in area 36,15 €. Una chiusura settimanale sotto questo livello, infatti, potrebbe favorire un’accelerazione ribassista. In caso di tenuta, invece, le quotazioni potrebbero continuare al rialzo secondo lo scenario indicato in figura.

