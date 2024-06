Non avrà certo l’impatto registrato la settimana del 20 maggio, quando c’è stato il cosiddetto Dividend Day, ma anche quella del 24 giugno presenta molti titoli importanti (Leonardo e Poste Italiane per citarne solo due) che andranno a staccare il dividendo. Come arriva il Ftse Mib a questa importante settimana?

Le azioni che staccheranno il dividendo il 24 giugno

Il 24 giugno a Piazza Affari si segnala lo stacco del dividendo di 16 azioni e si tratta in particolare di Hera (€0,14), Leonardo (€0,28), Pirelli (€0,198), Poste Italiane (€0,563, saldo), Snam (€0,1692 saldo), STM ($0,09, prima tranche esercizio 2023), Terna (€0,225), Acea (€0,88), Ferretti (€0,097), OVS (€0,07), Carel Industries (€0,19), TamburiIP (€0,15), Unieuro (€0,46), Digitouch (€0,025), Powersoft (€0,85) e Simone (€0,01).

La settimana del Ftse Mib

Dopo il bagno di sangue del 13 e 14 giugno quando il Ftse Mib ha registrato un ribasso di oltre il 5% in due sedute, una performance che non si vedeva da oltre un anno, la settimana è partita bene, ma da mercoledì in poi c’è stato un andamento in certo che ha portato comunque a un rialzo settimanale di circa il 2%.

A trascinare al rialzo il Ftse Mib non c’è stato un settore in particolare, ma una gruppo di azioni molto eterogenee tra di loro. Si parte da Saipem che ha guadagnato oltre il 6% seguita da Leonardo con un rialzo sempre superiore al 6%. Le successive posizioni nella classifica delle migliori azioni della settimana sono occupate da Banca BPER con un rialzo di oltre il 5% e Unicredit con un rialzo di circa il 5%. Chiude la cinquina delle migliori azioni HERA con un rialzo di oltre il 4%.

Anche tra le peggiori azioni della settimana non c’è un settore particolare. La peggiore performance è stata registrata da Amplifon che ha perso oltre il 4% seguito da STMicroelectroncis e Diasorin.

Come si presenta il Ftse Mib alla settimana del 24 giugno quando molte azioni staccheranno il dividendo? Le indicazioni dell’analisi grafica

La settimana appena conclusasi è stata di inside rispetto a quella precedente. Nulla cambia, quindi. La tendenza in corso rimane rialzista fino a quando reggerà il supporto in area 32.220. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura.

In caso contrario la tendenza in corso potrebbe invertire al ribasso.

