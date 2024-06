Recordati registra la volatilità più bassa dell’ultimo mese tra le Blue Chip di Piazza Affari

Nell’ultimo mese le azioni Recordati hanno registrato una delle volatilità più basse tra le componenti del listino principale. Tutto ciò, però, non le impedisce di registrare un interessante segnale rialzista anche alla luce di un aumentato appeal speculativo.

Alcuni fondi potrebbero essere interessati a rilevare la quota azionaria in possesso di CVC

Secondo Bloomberg, diversi fondi, tra cui KKR, TPG, Angelini Pharma e un fondo sovrano di Abu Dhabi, stanno mostrando interesse per la società farmaceutica Recordati e hanno già avanzato proposte preliminari per acquisire in parte o tutta la partecipazione di CVC Capital Partners Plc. CVC possiede il 51,8% di Recordati, una quota acquistata nel 2018 per 3 miliardi di euro direttamente dalla famiglia fondatrice. Attualmente, CVC sta cercando potenziali investitori, un processo iniziato ad aprile.

Le trattative sono complesse poiché il valore delle azioni di Recordati è aumentato del 7% nell’ultimo anno, portando la capitalizzazione di mercato della società a circa 9,9 miliardi di euro. Le fonti di Bloomberg suggeriscono che è improbabile che le parti interessate offrano un premio significativo rispetto al prezzo attuale delle azioni nel breve termine. Finora, KKR, TPG, Angelini Pharma e il fondo sovrano di Abu Dhabi non hanno commentato le speculazioni degli analisti.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Sono ormai circa tre mesi che le quotazioni di Recordati si stanno muovendo in prossimità del livello chiave in area 49,02 €. Il futuro del titolo, quindi, potrebbe dipendere da che parte si muoverà il prezzo rispetto a questo livello. Per evitare falsi segnali, però, potrebbe essere prudente definire dei livelli di controllo oltre i quali la forza del segnale potrebbe essere difficilmente invertibile.

In tal senso andrebbero monitorati con attenzione i livelli in area 51,72 € e 46,32 €.

Per gli analisti che negli ultimi tre mesi hanno espresso un giudizio su Recordati il rating medio è Compra con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 10%.

